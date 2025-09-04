León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez recién cumplió dos años de edad y ya se convirtió en un estudiante, el pequeño ya ingresó a la escuela y su madre, la exconductora de "Venga la Alegría", compartió cómo fue el emotivo momento en el que su bebé se fue al salón de clases.

Parece que fue ayer cuando la pareja, que llegó al altar en 2022 en una ceremonia privada y discreta en España, presentó al mundo a León, su primer y deseado hijo, lo hicieron con una emotiva fotografía del pie de su bebé y un mensaje con el que confesaron lo felices que estaban con su debut como padres.

“Te pedimos con nuestra fuerza al universo… Y ahora que estás aquí, vemos el amor convertido en ti… Nuestro amado León solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer 03/08/23. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa”, escribieron.

“Damos gracias a Dios por bendecirnos y por la salud de los dos. Y gracias a ustedes por todas las muestras de amor. La felicidad hoy tiene un nuevo significado en nuestra vida. León Rivera Rodríguez”.

Hace unos días, en su cumpleaños número dos, Cynthia Rodríguez compartió que su hijo tuvo una divertida fiesta de cumpleaños entre familiares y amigos, y aunque no mostró el rostro de su hijo, sí compartieron algunos momentos donde se observa lo mucho que ha crecido ese bebé.

Así fue el momento en el que León entró a la escuela

Como madre orgullosa, Cynthia Rodríguez, exintegrante de "La Academia", detalló en sus redes lo sorprendida que está de su hijo León, de lo inteligente que es y del potencial que tiene para aprender, por ello, dijo, ella y su esposo Carlos Rivera tomaron la decisión de que su hijo tomara clases.

"Estoy sorprendida de mi bebé, recién cumplió dos años pero realmente yo sentía que me estaba quedando corta con todo lo que podía aprender y por eso decidimos que empezara con sus clases y la verdad es que es el más feliz".

Cynthia Rodríguez, como mamá orgullosa, pide aplausos para su hijo León, quien ya entró a la escuela.

Rodríguez se dijo sorprendida porque León se fue contento a su salón de clases de la mano de su maestra, tan feliz iba que ni se despidió de ella, algo que provocó que la conductora tuviera sentimientos encontrados, pues a su corta edad, lo percibe como un niño muy independiente.

"Le digo '¿quieres jugar con tus amigos' y me dice 'ajá'; hoy llegó, la maestra lo tomó de la manita y le dijo 'vamos al salón con tus amiguitos' y el '¡yeei!', y se fue y ni siquiera volteó a verme; estoy feliz por una parte y por otra siento que es demasiado independiente", confesó.

"Sale feliz de la casa a sus clases", escribió Cynthia Rodríguez junto a una foto en blanco y negro de su hijo León, quien carga una mochila de dinosaurio en la espalda.

Hace unas semanas, Leoncito debutó en el video musical de su padre llamado "La mejor canción", donde aparece jugando en medio de pinturas y con sus pequeños pies descalzos.

Cynthia Rodríguez comparte foto de su hijo León con mochila en la espalda, listo para irse a la escuela.

