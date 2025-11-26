Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se han dado sus escapadas de solteros en los últimos meses, la exconductora de "Venga la Alegría" no ha dejado solo a su esposo, primero lo acompañó a los Latin Grammys, y ahora a la entrega de los Emmy Internacional, donde estuvo nominado el proyecto “¿Quién es la máscara?”, donde Rivera es conductor.

Y es que la pareja cada vez se muestra más en público después de haber mantenido casi en secreto los primeros años de su noviazgo; cuando se casaron la sorpresa para los Riveristas fue mayúscula, pues se dejaron ver juntos con el Papa Francisco en el Vaticano.

Fue en junio de 2022 cuando se casaron una ceremonia íntima en Aranda, España, acompañados de familiares y amigos cercanos, después anunciaron la felicidad completa con la llegada de León en agosto de 2023; ahora, la pareja busca un segundo bebé.

Lee también: Carlos Rivera le lanza piropos a su esposa Cynthia Rodríguez, quien debuta como jurado de de Miss Universo México

Cynthia Rodríguez, Carlos Rodriguez y su beso en la alfombra roja

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se han mostrado muy sonrientes, bromistas y enamorados en las alfombras rojas de los premios, en la reciente entrega de los Emmy Internacional, donde coincidieron con otros mexicanos como Anahí, Juanpa Zurita y Eugenio Derbez, la pareja posó enamorada.

Esta vez no sólo posaron de la mano o abrazados, sino que Carlos le dio un tierno beso a su esposa Cynthia, quien compartió orgullosa la fotografía en su cuenta de Instagram, donde escribió que se encontraba con "el amor de su vida".

Beso entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera en la alfombra de los Emmy Internacional. FOTO: @eltatomx

Sus fans agradecieron que Carlos y Cynthia se estén animando cada vez más a mostrar su vida en pareja, como esposos, después de lo discretos que fueron como novios, y un tanto con su hijo, el pequeño que sólo han mostrado de espaldas o de perfil en redes.

Lee también: León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, da sus primeros pasos en la escuela y conquista con su foto cargando una mochila

"Últimamente se están animando a compartirnos más fotitos de su vida personal y nos hace muy felices saber que ya tienen esa confianza, libertad y seguridad para hacerlo más seguido, ¡los amamos!", escribió una fan en la publicación de Cynthia, quien entre sus románticas anécdotas con Carlos, está cuando le pidió matrimonio con la letra de su canción "La carta".

rad