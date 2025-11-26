Más Información

Piden defensa del Dolores Olmedo al Congreso local

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

“El Archivo General Agrario,  un carísimo elefante blanco”: Pedro Salmerón

Rodolfo Neri Vela: Cuatro décadas del viaje del primer mexicano al espacio

Benjamín Barajas Sánchez celebra 60 años entre la poesía y el ensayo

Explorarán en coloquio la historia de mujeres viajeras, exiliadas y migrantes

y Cynthia Rodríguez se han dado sus escapadas de solteros en los últimos meses, la exconductora de "Venga la Alegría" no ha dejado solo a su esposo, primero , y ahora a la entrega de los , donde estuvo nominado el proyecto “¿Quién es la máscara?”, donde Rivera es conductor.

Y es que la pareja cada vez se muestra más en público después de haber mantenido casi en secreto los primeros años de su noviazgo; cuando se casaron la sorpresa para los Riveristas fue mayúscula, pues se dejaron ver juntos con el Papa Francisco en el Vaticano.

Fue en junio de 2022 cuando se casaron una ceremonia íntima en Aranda, España, acompañados de familiares y amigos cercanos, después anunciaron la felicidad completa con la llegada de León en agosto de 2023; ahora, la pareja busca un segundo bebé.

Cynthia Rodríguez, Carlos Rodriguez y su beso en la alfombra roja

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se han mostrado muy sonrientes, bromistas y enamorados en las alfombras rojas de los premios, en la reciente entrega de los Emmy Internacional, donde coincidieron con otros mexicanos como Anahí, Juanpa Zurita y Eugenio Derbez, la pareja posó enamorada.

Esta vez no sólo posaron de la mano o abrazados, sino que Carlos le dio un tierno beso a su esposa Cynthia, quien compartió orgullosa la fotografía en su cuenta de Instagram, donde escribió que se encontraba con "el amor de su vida".

Beso entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera en la alfombra de los Emmy Internacional. FOTO: @eltatomx
Beso entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera en la alfombra de los Emmy Internacional. FOTO: @eltatomx

Sus fans agradecieron que Carlos y Cynthia se estén animando cada vez más a mostrar su vida en pareja, como esposos, después de lo discretos que fueron como novios, y un tanto con su hijo, el pequeño que sólo han mostrado de espaldas o de perfil en redes.

"Últimamente se están animando a compartirnos más fotitos de su vida personal y nos hace muy felices saber que ya tienen esa confianza, libertad y seguridad para hacerlo más seguido, ¡los amamos!", escribió una fan en la publicación de Cynthia, quien entre sus románticas anécdotas con Carlos, está cuando le pidió matrimonio con la letra de su canción "La carta".

