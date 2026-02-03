Toñita sorprende con sus más recientes declaraciones, a través de las que sugirió que Cynthia Rodríguez conoce un secreto, relacionado directamente con su esposo, Carlos Rivera y, si bien, no quiso afirmar que, para ella, el matrimonio de los exacadémicos es simulado, como se ha llegado a especular, recurrió a usar la famosa frase de Juan Gabriel para expresar cuál es su pensar acerca de esa relación.

La cantante fue captada en un evento musical, al que asistió para apoyar a su expareja, el cantante Paolo Rubboli y, si bien, mantienen una relación muy estrecha, Toñita aclaró que que no reanudaron su relación.

La exacadémica rememoró que, cuando seguían siendo novios, la prensa especuló que era su relación era fingida, debido a que creían que Paolo era homosexual.

Fue así que, durante "el chacaleo", Toñita fue cuestionada acerca de qué opinión le merecía que su romance con Rubboli hubiera sido comprado con el matrimonio de Cynthia y Carlos que, a pesar de ser uno de los más estables en el mundo del espectáculo, ha sido blanco de un sinfín de especulaciones; la más notable, aquella que asegura que el cantante le atraen las personas de su mismo sexo.

Toñita negó que se tratase del mismo caso, sugiriendo que la situación, detrás de la historia de Rivera y Rodríguez, tenía mucho de oculto.

"¡Ay, qué escándalo!", no... eso ya es algo mayor, digo.. respeto mucho a Carlitos, respeto mucho a Cynthia, pero esos ya son otros niveles; tengo la misma idea de Juan Gabriel, ´lo que se ve no se juzga´", expresó.

Así, la prensa la cuestionó acerca de la reacción que Cynthia tuvo, en el pasado, cuando Toñita habló de ese tema por primera vez, mostrando molestia por sus insinuaciones.

Pese al disgusto que generó en Rodríguez, la exacádemica no sólo no se retractó, sino que aseveró que tanto ella como la esposa de Rivera conocen un secreto del que considera que, ninguna de las dos, hablara nunca.

"Entre Cynthia y yo, lo único que voy a poder decir es lo siguiente: ella sabe..., ella sabe cosas, hermana, sabe cosas y, lo que ella sabe, se lo va a llevar a la tumba y, lo que yo sé, me lo voy a llevar a la tumba, ambas sabemos; conozco a Carlitos desde que comenzó, era un bebé, entre pasillos, todos nos conocemos", precisó.

Tratando de evitar controversias, Toñita dejó en claro que, en ningún momento ha hecho una afirmación del matrimonio Rivera Rodríguez y que, la única aseveración que puede hacer es la que le parece que tienen la relación que ambos han querido construir.

"Lo que yo creo es que es una bonita pareja, eso es lo que pienso", concluyó.

