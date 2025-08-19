Leticia Calderón vivió unos días muy gratos con sus hijos Luciano y Carlo y con su exesposo, el abogado Juan Collado, con quien se reencontraron en Madrid y disfrutaron, por fin, de varios días como nunca antes, pues la actriz, se sinceró al decir que es hasta ahora, que Collado ya no tiene relación sentimental con Yadhira Carrillo, que este encuentro entre Juan y sus hijos pudo llevarse a cabo.

La actriz también fue partícipe de esta convivencia familiar, atrás han quedado los resentimientos y los malos momentos que la llevaron a terminar su matrimonio con el abogado en 2007, en medio de un escándalo por la infidelidad de Collado con la actriz Yadhira Carrillo.

En su momento, Calderón confesó que la ruptura la hizo sentir muy mal, pero sobre todo el que Juan Collado no conviviera con sus hijos, pues entre que estaba tal vez "restringido" por su ex Yadhira, Collado estuvo poco más de cuatro años en prisión acusado de delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.

La actriz, junto con sus hijos, visitaron distintos pueblos de España. Fotos: Instagram

Así fue el reencuentro entre Leticia Calderón y Juan Collado

Leticia Calderón dijo que vivió junto a sus hijos unos días muy divertidos, pues además de los lugares que conocieron en Europa, comieron delicioso y tuvieron tiempo de calidad junto a Juan Collado.

"Fue un viaje inolvidable por varias razones, pero una de ellas es que estuvimos con su papá, con el papá de mis hijos, tuve la oportunidad de viajar a algunos pueblos, comimos como locos degenerados", dijo en entrevista con "De primera mano".

Calderón detalló que fue encuentro lleno de amor, una oportunidad de que padre e hijos se conocieran más y convivieran de verdad.

Lee también: Yadhira Carrillo recuerda cómo vivió los cuatro años en que Juan Collado estuvo en prisión; "vivía en mi habitación"

"Muy amoroso, mis hijos quieren mucho a su papá, lo adoran, Juan creo que la pasó muy bien, muy contento, opinando, le cortó el cabello a Carlo, y le compró ropa y se los llevaba acá, a comer muy rico", expresó.

La protagonista de telenovelas como "Esmeralda" y "Amor bravío" recordó que pese a los distanciamientos temporales, entre ella y su ex Juan siempre ha habido una buena relación.

"No había una enemistad, había contacto telefónico, siempre ha habido una cordialidad, respeto profundo".

Lee también: Leticia Calderón se reúne con su ex, Juan Collado, para comer con sus hijos y recordar buenas anécdotas: "¿te acuerdas cuando nos emborrachamos?"

Para Calderón, volver a ver a Juan fue como si el tempo no hubiera pasado.

"Ahora que lo volví a ver has de cuenta que lo había visto ayer, no hubo gran cambio"

Entre ellos existieron pláticas de cosas en común, ella lo podía aconsejar como si fuera su mejor amigo y vivieron momentos de complicidad.

"Prueba mi comida, y él me daba de la suya, compartiendo el sol, la alberca, los muchachos, un desayuno, una comida, una cena, mi cumpleaños; fue muy agradable", detalló.

Leticia Calderón se queda con un buen sabor de boca y con un buen referente para en el futuro poder viajar de nuevo con Juan y con sus hijos.

"Me quedo con un buen sabor de boca, en el sentido de que podemos viajar y estar con nuestros hijos".

Enfatizó, con humor que ella y Juan no estuvieron en la misma habitación, pero que siempre estuvieron los cuatro juntos, sus hijos disfrutaron de las anécdotas de ambos.

"Estaban fascinados escuchándonos", recordó.

La actriz destacó que pese al dolor del pasado, ahora todo ha quedado superado.

"Entre nosotros hay cariño, mucho", señaló; Calderón dijo que no conoció a la nueva novia de Juan.

"Cotorreamos, y entiendo que si la tiene o no la tiene, sabe que nosotros respetamos muchísimo esa parte, no me voy a meter en su vida privada; lo único que quiero es que esté bien", se sinceró.

Lee también: Yadhira Carrillo asegura que sigue el contacto con su ex Juan Collado: "hablamos por muchas horas a veces"

rad