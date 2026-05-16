La carrera por la inteligencia artificial (IA) en las computadoras ya no se mide solo en velocidad. Ahora también importa cuánto tiempo puede durar la batería, qué tan silencioso trabaja el equipo y si las tareas de IA se ejecutan directamente en el dispositivo sin depender de la nube.

Bajo esa lógica, Qualcomm presentó oficialmente en México el nuevo Snapdragon X2 Elite, un procesador con el que busca cambiar la forma en que se entiende la computación portátil.

Ricardo Anaya, gerente de desarrollo de negocios para Qualcomm, aseguró que esta segunda generación representa “un salto como no se ha dado en el mundo del cómputo”.

El especialista destacó que el chip ofrece hasta 39% más rendimiento en tareas de un solo núcleo y más de 50% en procesos multicore frente a la generación anterior. Además, presume mejoras de hasta 2.3 veces en GPU y hasta 78% en procesamiento de IA.

“Hoy, si quieren poner a prueba una computadora, pónganla a hacer tareas de inteligencia artificial”, afirmó Anaya, quien insistió en que el verdadero diferenciador ya no está solo en los gráficos o en el gaming, sino en la capacidad de ejecutar modelos de IA de manera eficiente y local.

Leer también: Cómo cambiar de número en WhatsApp sin perder tus chats y contactos

Potencia con menos energía

La compañía destacó que el Snapdragon X2 Elite está fabricado con tecnología de 3 nanómetros. Es el primer procesador ARM (Advanced RISC Machine) en romper la barrera de los 5 GHz. De acuerdo con Qualcomm, esto no solo mejora el desempeño, también reduce el consumo energético.

“El hecho de que sean de 3 nanómetros es super disruptivo en la industria. Por eso estamos consumiendo menos energía. Estamos hasta un par de años adelantados, porque muchos todavía trabajan con nodos de 7 o 10 nanómetros mientras Qualcomm ya operamos en 3 nanómetros”, explicó Anaya.

La compañía también apunta hacia la mejora de experiencias más cotidianas a través de su plataforma de procesamiento, como traducciones en tiempo real, asistentes que buscan documentos automáticamente, herramientas de audio inteligentes o sistemas de seguridad capaces de detectar comportamientos sospechosos en archivos y aplicaciones.

ASUS Zenbook A16, una laptop que combina potencia con movilidad. Foto: ASUS

ASUS apuesta por ligereza y autonomía

Durante el evento, se presentó oficialmente en México la ASUS Zenbook A16, una laptop que ya incorpora el Snapdragon X2 Elite y que busca combinar potencia con movilidad.

Carlos Alarcón, technical PR de ASUS, explicó que el equipo pesa apenas 1.2 kilogramos gracias a un material desarrollado por la compañía llamado Ceraluminum, una mezcla entre aluminio y cerámica.

“Es la más ligera de su categoría de 16 pulgadas con este tipo de arquitectura de procesamiento”, afirmó.

La Zenbook A16 tiene 18 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Alarcón aseguró que puede ejecutar videojuegos, edición de video y tareas simultáneas sin afectar el rendimiento. Además,de que incorpora doble ventilador silencioso, una pantalla OLED 3K de 120 Hz y hasta 1,100 nits de brillo.

Pero quizá el dato más llamativo está en la batería. ASUS promete más de 20 horas continuas de reproducción de video con una sola carga. Ya está disponible en México a un precio de 49 mil 999 pesos.

Leer también: Qué llamadas sí podrás hacer si no vinculas tu celular con el CURP

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters