Desde que Yoshi apareció por primera vez en el mundo de Mario con Super Mario World en 1990, quedó claro que su carisma lo llevaría a emprender sus propias aventuras.

En 2026, Yoshi salta a las páginas de un libro parlante llamado profesor Leo. Esta vez, deberá ayudarlo a recordar las criaturas que habitan cada capítulo. Yoshi and the Mysterious Book se lanzará el próximo 21 de mayo en Nintendo Switch 2. Llega en el momento adecuado tras su aparición en Super Mario Galaxy: la película.

En Tech Bit, reunimos algunas de nuestras primeras impresiones sobre el juego.

Yoshi and the Mysterious Book. Imagen: Aura Resendiz

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Primeras impresiones de Yoshi and the Mysterious Book

Explorar un entorno y conocer las criaturas que habitan es el núcleo de la experiencia. No hay grandes jefes que vencer ni misiones centradas en la supervivencia. Aunque sí aparecen personajes antagónicos como Bowser Jr. y Kamek.

El diseño juega con la escala para transformar pequeñas ilustraciones en ecosistemas llenos de detalle. Bajo su nueva identidad como biólogo, Yoshi se adentra en las páginas de cada capítulo para descubrir criaturas y nombrarlas como un explorador, ya sea desde tu ingenio o con ayuda de la sugerencia del profesor Leo.

Aunque en un inicio podría parecer una dinámica mecánica, el proceso de observarlas, interactuar con ellas y analizarlas tiene suficiente variación para evitar esa sensación durante las primeras horas de juego.

El primer capítulo ya anticipa una diversidad de seres y escenarios por recorrer. Existe un misterio que resolver para avanzar, pero no es restrictivo. Puedes seguir experimentando e investigando más a fondo en cada hallazgo, pues el propio juego te da pistas sobre lo que te falta por registrar.

Eso no significa que la aventura roce la monotonía. En nuestro primer acercamiento, el juego mantiene una constante dosis de curiosidad y recompensa que invita a seguir avanzando. Aunque el tiempo no fue suficiente para agotar el primer capítulo, queda duda si ese ritmo podrá sostenerse en sesiones prolongadas.

Sobre la jugabilidad, los fanáticos de Yoshi se sentirán familiarizados con sus habilidades. Desde usar su lengua y caer de sentón hasta patalear para mantenerse en el aire y lanzar huevos.

Si no has jugado algo similar, puede tomar más tiempo adaptarte y tendrás que mirar el control constantemente, aunque con práctica, podrás dominarlo con facilidad.

Explora sin presiones

A nivel visual, el videojuego apuesta por una estética que refuerza su identidad literaria. Los menús y la estructura por capítulos recuerdan a los antiguos libros de herbolaría, mientras que los escenarios se asemejan a las ilustraciones botánicas dibujadas a mano, con texturas que simulan tinta y acuarela.

El diseño del personaje mantiene esa apariencia suave, adorable y expresiva característica del dinosaurio. Para algunos, puede recordar a entregas pasadas como Yoshi's Crafted World de 2019, aunque esta vez el énfasis se inclina más a la estética fantástica de los libros ilustrados.

Más que un título tradicional de plataformas, esta entrega apuesta por una experiencia centrada en la observación y la curiosidad, cercana a esas primeras sensaciones de descubrimiento cuando inicias en el mundo de los videojuegos. Por lo que es una opción para todo público, aunque su ritmo tranquilo podría no conectar con quienes buscan desafíos constantes.

En un mundo que privilegia la inmediatez y la recompensa constante, Yoshi and the Mysterious Book busca recuperar la satisfacción de descubrir y explorar a tu propio ritmo. Una experiencia donde la importancia no está en el objetivo en sí, sino en el proceso mismo de encontrarlo.

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