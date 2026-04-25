Aunque las llamadas spam parecen inofensivas, la realidad es otra. En la mayoría de casos, son el anzuelo de los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios y adueñarse de su información.

Por fortuna, existen diversos métodos para identificarlas y protegerte. ¿Quieres cómo? Sigue leyendo porque en Techbit te compartimos el dato.

La mayoría de llamadas spam son hechas con fines publicitarios. Foto: Pexels

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¿Qué es una llamada spam?

La empresa de ciberseguridad Kaspersky explica que las llamadas no deseadas, conocidas comúnmente como spam, son aquellas en las que los emisores tratan extraer información personal y bancaria de los usuarios.

Y aunque en gran medida este tipo de comunicación tiene fines publicitarios, los cibercriminales la convierten en un canal para cometer estafas y fraudes.

Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar el soopfing y vishing, con los que suplantan la identidad de instituciones, como bancos, para engañar a los usuarios y convencerlos de que proporcionen sus datos.

Otro dato que debes saber es que las llamadas de spam te pueden llegar por haberte suscrito a servicios en línea o por haber proporcionado tu número telefónico en formularios de páginas web.

Sin embagro, lo importante es no responderlas y mucho menos proporcionar información.

¿Cómo identificar una llamada spam?

Aunque parece imposible, identificar una llamada spam es sencillo gracias a las recomendaciones emitidas por los expertos. Por ejemplo, el proveedor de redes virtuales NordVPN recomienda poner atención a las siguientes señales:

El número remitente tiene un prefijo nacional o internacional que no reconoces.

Las llamadas se hacen en horarios fuera de lo habitual.

En ocasiones, la llamada dura segundos con la intención de que la devuelvas.

Las llamadas son continuas desde el mismo número.

son continuas desde el mismo número. Al responder, una voz automatizada solicita datos personales o bancarios.

En las llamadas ofrecen supuestas promociones, vacantes de trabajo o descuentos en servicios.

Nunca devuelvas una llamada de spam. Foto: Pixabay

¿Cómo combatir las llamadas spam?

Los expertos de Kaspersky sugieren siempre mantener activo el filtro "anti-spam" de los celulares. En seguida, te dejamos los pasos para configurarlo en Android y iPhone:

Abre la app Teléfono y oprime el ícono de los 3 puntos.

Luego pulsa “Ajustes” .

Da clic en “Ver identificador de llamadas no deseadas”.

Y presiona “Filtrar llamadas no deseadas”.

Otra opción es bloquear el número sobre todo cuando las llamadas de spam se vuelven frecuentes:

En la app Teléfono, da clic en la pestaña de “Recientes”.

Mantén presionado el número telefónico del que proviene la llamada.

Por último, selecciona “Bloquear” o “Agregar a lista negra”, según sea el caso.

Si las llamadas son con fines publicitarios, recuerda que puedes registrar tu número en el Repep de la Procuraduría Federal del Consumidor, al 55 9628 0000.

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