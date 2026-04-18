Waze es una aplicación de navegación GPS y tráfico diseñada para optimizar los tiempos y rutas de conducción de los usuarios.

Pero no solo cuenta con mapas interactivos que muestran nombres de avenidas, señalizaciones o indicadores de tráfico, sino que también integra un velocímetro y muestra el límite de velocidad de cada zona. Precisamente su atributo es mostrar datos en tiempo real.

Otra de sus ventajas es que ofrece una herramienta para “descargar” mapas y utilizarlos sin tener una conexión a Internet. Aquí te enseñamos a usarla.

Conoce las ventajas y limitaciones de usar Waze sin Internet. Foto: Unsplash

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¿Cómo utilizar Waze sin datos?

Empecemos por las ventajas: este método de navegación es sencillo de utilizar. El primer paso es consultar y pre-cargar la ruta al destino que se desea llegar en la aplicación, lo que permite ir conduciendo sin depender del WiFi o de los datos móviles.

Los pasos a seguir son:

Abre Waze (estando conectado a Internet, por ejemplo, antes de salir de casa).

Busca tu destino y selecciona “Ver rutas”.

Revisa la ruta.

Espera unos segundos a que la información se almacene en la memoria del celular; no cierres la app.

Pulsa “Ir ahora”.

Una vez que se pierda la conexión, podrás seguir tu ruta y llegar sin complicaciones.

Con este procedimiento, Waze te guiará paso a paso. Aunque debes considerar que la app debe ejecutarse en primer plano; en cambio, si la cierras puede perderse la información pre-cargada.

Y ahora la gran desventaja es que navegando sin conexión, las actualizaciones sobre zonas con tráfico y accidentes no estarán disponibles, pues hay que recordar que dichas funciones sí dependen del Internet para mostrarse en tiempo real.

Para usar Waze sin datos es necesario que descargues tu ruta antes de salir de casa. Foto: Captura de pantalla

Trucos extra para personalizar Waze

Waze es una aplicación que también esconde múltiples funciones y debes probarlas para conseguir una navegación más eficiente:

Configura tu voz para dar indicaciones

Aunque esta app tiene diferentes voces para recibir las instrucciones de navegación, tú puedes grabarte y reproducirte como si fueras un GPS:

Abre Waze.

Ve a “Ajustes”.

Selecciona “Voz y sonido”.

Pulsa “Voz actual”.

Selecciona “Agregar una voz”.

Toca una frase de las que se muestran en la pantalla y repítela para comenzar la grabación de tu voz.

Guarda tu voz y establécela como predeterminada.

Cambia el ícono de tu vehículo

Si ya has usado Waze, entonces sabrás que el ícono de tu vehículo aparece como una flecha azul mientras vas avanzado en tu ruta. No obstante, también puedes personalizarlo:

Abre Waze.

Ve a “Ajustes”.

Selecciona “Visualización del mapa”.

Toca “Icono de vehículo”.

Selecciona el de tu preferencia y guarda los cambios.

Guarda la dirección de tu casa o trabajo

Para ahorrar tiempo, te recomendamos guardar la dirección de tu casa o trabajo en el mapa.

En este caso sólo debes pulsar el botón “¿A dónde vas?”, escoger el tipo de dirección e introducirla. ¡Listo! Se guardará en la app de manera automática.

¿Ya conocías todos estros trucos en Waze?

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