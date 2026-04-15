Alexa se deja contagiar por la fiebre del Mundial 2026 con una serie de dispositivos de edición limitada para apoyar a la Selección Nacional de México.

Estas versiones no sólo buscan mantener las funciones habituales del asistente de voz de Amazon, sino también conectar con la afición mexicana mediante un diseño temático y funciones relacionadas al evento deportivo.

Si quieres tener una en casa, aquí te decimos sus características y precios.

Alexa edición Selección Nacional de México. Foto: Amazon

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¿Cómo es la Alexa para el Mundial 2026?

De acuerdo con información de Amazon México, esta colección consta de tres Echo Pop y un Echo Dot que combinan tecnología, identidad deportiva y acceso anticipado a experiencias de Alexa.

Su lanzamiento forma parte de una estrategia donde los dispositivos inteligentes se funcionan con eventos deportivos globales, ofreciendo productos conmemorativos que apelan a la afición y al coleccionismo.

¿Cuáles son las versiones de Alexa en apoyo a la Selección Nacional de México?

Tanto los dispositivos Echo Pop como el Echo Dot mantienen la base tecnológica del modelo tradicional de Alexa, pero incorporan elementos que las hacen únicas.

En primer lugar, el diseño exterior está personalizado con motivos relacionados a la Selección Nacional de México, lo que convierte a Alexa en una pieza conmemorativa tumbo al Mundial 2026.

En cuanto a funcionalidades, todas las versiones conservan las skills habituales de Alexa, por ejemplo, reproducción de música, control de dispositivos inteligentes del hogar, consultas de información en tiempo real, alarmas, recordatorios y asistencia general por voz.

Sin embargo, Amazon les añade el acceso anticipado a ciertas funciones de Alexa+, lo que permite que los usuarios prueben ciertas características antes de que estén disponibles para el público general.

Además, tal como ha sucedido con anteriores ediciones temáticas, los dispositivos incluyen funciones relacionadas con el fútbol, noticias deportivas e interacciones especiales.

Finalmente, aunque el diseño cambia, los modelos Echo Pop y Echo Dot pueden integrarse con otros productos de Amazon y dispositivos inteligentes compatibles en el hogar.

Alexa, en sus versiones Echo Pop, se venden en tres colores. Foto: Amazon

¿Cuánto cuesta la Alexa de la Selección Nacional de México?

La edición de Alexa inspirada en la Selección Mexicana ya se encuentra disponible en Amazon México, a través de su sitio oficial.

¿Te interesa comprar una? Las versiones tricolor de Alexa Echo Pop tienen un precio de $1,199 cada una; mientras que el Echo Dot cuesta $1,499.

Como podrás ver, a pesar de ser de edición limitada, todos los dispositivos mantienen precios cercanos a los modelos estándar, aunque ofrecen beneficios como el diseño personalizado y funciones exclusivas.

¡Ahora sí, a gritar "gol" este Mundial 2026!

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