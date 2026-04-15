vivo ha presentado en México su nueva serie de celulares conformada por vivo V70 y V70 FE, dos equipos de gama media alta que destacan por su batería y cámara.

Si quieres conocer cuáles son las cualidades de estos equipos además de su precio y disponibilidad en México, en Tech Bit te contamos los detalles.

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vivo V70

El vivo V70 es un equipo que destaca por su cámara principal con asociación con ZEISS de 50 MP con OIS y un teleobjetivo 3x. Estas características prometen imágenes de alta calidad resaltando colores naturales y efectos que anteriormente eran exclusivos de cámaras reflex.

También encontramos un zoom digital de hasta 100x que promete imágenes nítidas incluso aunque el objetivo se encuentre lejos de la cámara. Por otro lado, su cámara frontal de 50 MP también ofrece calidad de imagen para selfies.

vivo lanza su nueva serie V70: precio y disponibilidad en México. Imagen: vivo

En el corazón del vivo V70 se encuentra el procesador Snapgdragon 7 Gen 4 que promete brindar un rendimiento fluido y eficiente. Cuenta con 12 GB de memoria RAM y hasta 512 GB de almacenamiento.

Su batería es otro de los apartados que atraen del equipo con 6500 mAh con carga rápida de 90 W.

El celular está disponible en tres colores distintos: gris, café y negro.

vivo V70 FE

Por su parte, el vivo V70 FE cuenta con una cámara ultranítida de 200 MP con IA y video estable en 4K. Esto promete capacidades de imagen altas y un gran nivel de detalle.

Por su parte, la cámara selfie es de 32 MP con campo de visión de 90° con el fin de capturar una escena más amplia al tomar fotografías frontales.

Su batería también es otro de los apartados que también llama la atención con una batería BlueVolt de 7000 mAh + carga rápida de 90 W. De acuerdo con la compañía, este celular llega al 100% en solo 60 minutos.

vivo lanza su nueva serie V70: precio y disponibilidad en México. Imagen: vivo

En cuanto a potencia, encontramos un chipset MediaTek Dimensity 7360-Trubo que le promete al equipo fluidez a los usuarios multitarea. Además que ofrece hasta 16 GB de memoria RAM.

Precio y disponibilidad en México

La serie vivo V70 ya esta disponible en México a través de tiendas participantes. Los precios de los equipos quedan de la siguiente manera:

vivo V70 disponible a un precio aproximado de 19 mil 999M pesos mexicanos.

vivo V70 FE tiene un precio aproximado de 12 mil 999 pesos mexicanos.

Por otro lado, debes saber que el vivo V70 FE estará disponible en versión de 16 GB de RAM extendida con hasta 512 GB de almacenamiento, mientras que vivo V70 se ofrecerá en configuración de 12 GB.

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