Aunque WhatsApp es una aplicación de uso mundial, no todas las personas conocen las condiciones bajo las que opera, por ejemplo, soporte técnico nunca llama directamente a los usuarios para pedirles datos e información personal.

Y es que, precisamente, este desconocimiento es aprovechado por los ciberdelincuentes para estafar, ya sea mediante mensajes o llamadas. Si quieres saber con qué modus operan, continúa leyendo.

WhatsApp no contacta directamente a sus usuarios. Foto: Pixabay

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¿Cómo son las estafas donde se hacen pasar por WhatsApp?

Recientemente, en redes sociales se ha alertado sobre llamadas hechas por delincuentes que se hacen pasar por el equipo de la app, alertando a las víctimas que su cuenta está "presentando movimientos inusuales", con cuyo número también estaban pidiendo préstamos bancarios.

La usuaria @mamazotas_ relató en TikTok que, tras caer en pánico, el supuesto miembro de soporte le prometió ayudarla para bloquear su cuenta de WhatsApp y que no hicieran mal uso de ella. Sin embagro, fue una táctica para que revelara su contraseña.

El fraude no terminó ahí; dado que también le advirtieron que estaban haciendo solicitudes de préstamos bancarios, el estafador se ofreció a contactarla con un supuesto trabajador del banco para que pudieran bloquear sus cuentas. Pero esa segunda persona también estaba coludida.

La usuaria se dio cuenta que le estaban llegando muchas notificaciones a su celular, que en realidad eran de sus contactos, a quienes los delincuentes ya les estaban solicitando dinero.

Mientras que en la llamada con el presunto personal del banco, la estaban aturdiendo con preguntas y, apoderada por el miedo, ella compartió toda la información que le pedían. Incluso, la manipularon para transferir su dinero a otra cuenta.

Cuando la usuaria llama al banco para comprobar si los movimientos los estaba haciendo una persona autorizada, se percata de que todo fue mentira. Además, señaló que después se enteró que otro de sus familiares había sido estafado con el mismo modus.

@mamazotas_ Asi estan robado, compartan esta info a papás, tíos, primos…. Para que no caiga más gente. Me han escrito muchas personas que les pasó lo mismo. Uno creo que no le va a pasar y cae … ♬ sonido original - MAMAZOTAS

Este caso se volvió viral en la plataforma, pero no es aislado. Otras instituciones de seguridad han encendido las alarmas por delincuentes que usurpan la identidad de WhatsApp mediante llamadas en las que solicitan a los usuarios su PIN de bloqueo.

De igual manera, existe el riesgo de que los delincuentes engañen a las víctimas para pedirles un pago a cambio de seguir usando su cuenta. Eso también es falso.

¿Cómo protegerse de las estafas por WhatsApp?

Lo primero que debes tener presente es que WhatsApp no cuenta con un equipo de soporte técnico para contactar a los usuarios. Así que si recibes una llamada donde una persona se presentan como tal, ¡desconfía!

Cualquier tipo de comunicación que presuntamente venga de parte de la plataforma, es mejor ignorarla. Además, te recomendamos adoptar las siguientes medidas de protección:

No compartas tu PIN con nadie

Reporta y bloquea los números sospechosos

Si no puedes identificar la identidad del remitente, no reveles información privada.

Mantén activa la verificación en dos pasos.

No entres a enlaces sospechosos; siempre verifica la URL, que corresponda con dominios oficiales.

Si te alertan con aspectos relacionados a tu banco, contacta directamente a la institución.

Mantén activa la verificación en dos pasos de WhatsApp para proteger tu cuenta. Foto: Unsplash

Comprender cómo funcionan estas estafas por llamadas en WhatsApp es fundamental para prevenirlas y protegerse en un entorno digital donde todos somos vulnerables.

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