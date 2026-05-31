San Luis Potosí.- En la Plaza de Armas miles de potosinos refrendaron su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de su segundo año del triunfo que el pueblo mexicano le confirió en las urnas.

Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) dijo que desde su campaña a la Presidencia de la República, las y los ciudadanos potosinos han respaldado a la hoy presidenta en su proyecto de transformación que ofrece mejores condiciones de vida para todos los sectores de la sociedad mexicana.

Gobernador de San Luis Potosí refrenda apoyo a Claudia Sheinbaum; destaca proyectos conjuntos. Foto: Especial.

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Después de que la presidenta rindiera su segundo informe de gobierno a miles de mexicanos reunidos desde el Monumento a la Revolución y en las principales plazas de diversos estados del país.

El gobernador Gallardo Cardona se enlazó a la transmisión nacional y refrendó su apoyo personal, el de su familia y el de las y los potosinos de las cuatro regiones del estado a Claudia Sheinbaum.

Gobernador de San Luis Potosí refrenda apoyo a Claudia Sheinbaum; destaca proyectos conjuntos. Foto: Especial.

Afirmó que en colaboración con su gobierno, el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí realiza proyectos de relevancia en materia de infraestructura, seguridad, educación, salud y otros rubros, destacando la modernización del aeropuerto del municipio de Tamuín, el tren de pasajeros, la universidad Rosario Castellanos, y el programa “Salud casa por casa”, entre otros.

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