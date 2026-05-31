Ecatepec, Méx.-La Unión Industrial del Estado de México (Unidem) anunció que sus empresas asociadas otorgarán facilidades a obreros y directivos para que sigan el partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio entre México y Sudáfrica, programado a la 1:00 pm, horario laboral.

Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la agrupación, explicó que el evento deportivo no generará disrupciones relevantes en el sector industrial. La demanda adicional se concentrará en restaurantes y bares, mientras que las fábricas aplicarán medidas específicas para mantener la operación y la seguridad.

Las empresas nacionales y trasnacionales que están adheridas a la Unidem planean recesos durante la jornada para que el personal observe los encuentros de la selección nacional. El juego inaugural representa el mayor impacto, ya que coincide con el horario diurno de la mayoría de las plantas.

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Los otros dos partidos de México en la Ciudad de México, previstos a las 7:00 pm, afectarán sólo a menos de la mitad de las compañías, aquellas que operan con tres turnos.

Por razones de seguridad, las líneas de producción se detendrán durante los partidos. Esta medida evita accidentes provocados por distracciones con la maquinaria. Algunas compañías instalarán pantallas en áreas comunes para que los trabajadores sigan los juegos sin poner en riesgo su integridad ni la continuidad de los procesos esenciales.

El Mundial 2026 se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. En territorio mexicano se disputarán 13 partidos, cinco de ellos en la Ciudad de México, cuatro en Monterrey y cuatro más en Guadalajara.

El duelo inaugural México-Sudáfrica abrirá la competencia y los otros dos partidos de la escuadra tricolor en la fase de grupos también se llevarán a cabo en el Estadio Ciudad de México.

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En contraste con la industria, los sectores de comercio y servicios anticipan cambios. La actividad comercial general registrará descensos los días que juegue México, por lo que se prevé que los restaurantes y bares presenten alzas en ventas de entre 30 y 50%, de acuerdo a las estimaciones de los empresarios.

Si la Selección obtiene un resultado favorable, esos incrementos podrían alcanzar entre 80 y 90%, estima la Unidem.

Establecimientos de comida con baja afluencia habitual en esos horarios pero que cuenten con pantallas proyectarán crecimientos de 50 hasta 200%. Los bares, por su parte, reportarán repuntes notables, en especial durante los partidos nocturnos a las 7:00 pm.

Cuevas Dobarganes destacó que estas adaptaciones reflejan el interés nacional por el torneo y el compromiso de las empresas para conciliar la productividad con el seguimiento de un evento de gran relevancia para los trabajadores mexicanos.

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