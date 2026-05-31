Diputados locales impulsan nuevos derechos constitucionales para la Ciudad de México, entre los que destaca el derecho a la petición, al trabajo en la vía pública, al turismo y ¡el derecho a la sombra!

Durante el actual periodo ordinario de sesiones se han presentado 12 reformas para modificar la Constitución Política de la Ciudad de México con el objetivo de incluir estos nuevos derechos.

La propia Constitución capitalina establece que las iniciativas para reformarla podrán ser votadas a partir del siguiente periodo en el que se presentaron, es decir, que las modificaciones que se han propuesto hasta ahora, pueden discutirse a partir de septiembre.

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La diputada de Morena Rosario Morales y el priista Omar García plantearon, cada uno, crear el derecho a la petición para que toda persona, de manera individual o colectiva, pueda formular peticiones ante cualquier autoridad o institución pública de la Ciudad de México, que deberá responder en un plazo razonable.

Omar García también promueve una reforma para que toda persona tenga derecho a recibir información sobre el estado que guardan los procedimientos administrativos iniciados con motivo de quejas o denuncias presentadas ante las autoridades de la Ciudad.

El diputado del PT Ernesto Villarreal presentó una reforma constitucional para crear el derecho a la sombra y protección térmica urbana con la finalidad de que toda persona tenga derecho a disfrutar del espacio público en condiciones razonables de protección frente al calor extremo.

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Patricia Urriza, de MC, propuso garantizar el derecho a la educación para hijos de policías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

“Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas progresivas para ampliar la cobertura vegetal, infraestructura de sombra y soluciones de diseño urbano resiliente, priorizando zonas de mayor vulnerabilidad climática, alta afluencia peatonal y déficit histórico de espacio verde”, indica la propuesta.

El panista Ricardo Rubio impulsa el derecho a vivir libre de violencia. Se busca que las autoridades elaboren políticas públicas de prevención y no violencia, de una cultura de paz y adopten medidas necesarias para proteger la integridad, los bienes y los derechos de las personas frente a riesgos y amenazas, bajo los principios de legalidad, prevención, proximidad, eficacia y respeto a los derechos humanos.

Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, propuso que se garantice el derecho a la educación para hijas e hijos de policías. “Se garantizará la existencia de becas y apoyos focalizados para las hijas e hijos de las personas trabajadoras de las instituciones policiales de la Ciudad de México a fin de dignificar la labor del personal policial en la Ciudad de México”.

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La emecista también busca que los trabajadores de limpia tengan derechos laborales y seguridad social. “En todos los casos, sin importar el régimen, tipo de contratación o forma de vinculación laboral, las autoridades garantizarán que se otorguen las prestaciones laborales establecidas en la legislación vigente para asegurar un empleo digno para todas las personas trabajadoras”.

Diana Sánchez Barrios promueve que sea un derecho el trabajo del comercio en la vía pública. Su iniciativa promueve que las autoridades reconozcan el comercio en vía pública como una modalidad legítima del derecho al trabajo, vinculada a los principios de dignidad humana e inclusión social. “El comercio popular, en vía pública, forma parte de la economía urbana y contribuye al desarrollo comunitario. En consecuencia, las y los comerciantes populares son titulares de derechos como el acceso a condiciones justas, no discriminación y seguridad jurídica”.

El diputado de Morena Alberto Martínez Urincho propuso reformar el texto constitucional para que la vacunación sea un derecho. “Toda persona tiene derecho a ser vacunado sin discriminación, de manera universal, gratuita, completa y obligatoria para proteger su salud”.

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Diana Sánchez Barrios promueve que el trabajo del comercio en la vía pública sea un derecho. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Su compañero de bancada Israel Moreno impulsa que las niñas, niños y adolescentes menores de 15 años tengan derecho a la protección digital reforzada. “Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, regularán el uso de tecnologías digitales y redes sociales en espacios públicos, educativos y administrativos para menores de 15 años”.

El morenista Paulo García presentó una reforma a la Constitución capitalina para que toda persona tenga derecho de acceder al turismo como actividad estratégica y prioritaria que, bajo un enfoque social y económico, genere un desarrollo individual y colectivo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, también promueve nuevos derechos, como el incluir en la Constitución capitalina el derecho al arraigo vecinal y comunitario.

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“El gobierno promoverá políticas públicas orientadas a disminuir los efectos negativos del proceso de gentrificación, a fin de favorecer el derecho al arraigo vecinal y comunitario”, se indica.

Todas estas iniciativas están en la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas que preside la panista Daniela Álvarez.

Hace unas semanas, las y los legisladores locales robustecieron el derecho al cuidado. Se estipula que el derecho humano al cuidado, que ya estaba tutelado en la Constitución de la Ciudad de México comprende el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.

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El 28 de mayo, los legisladores locales aprobaron un dictamen para que la menstruación digna sea un derecho constitucional.

Populismo jurídico

El doctor en Ciencia Política por la UNAM, Marco Arellano Toledo, precisó que estas nuevas propuestas son una suerte de “populismo jurídico”.

“Me parece que hay, en esas peticiones, derechos redundantes, por ejemplo, el de la petición ya está consagrado en la Constitución; derechos nuevos que se están intentando crear o legislar, como el derecho a la sombra, pues es un derecho insostenible y no es fácil que sea exigible y otros que se antojan delicados o, vamos a decirlo así, peligrosos, como legislar el ambulantaje, que contrarrestaría el derecho al libre tránsito”, expuso.

El Ajologol del Zócalo capitalino será reubicado. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

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cdm