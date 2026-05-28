El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para que la menstruación digna sea un derecho constitucional.

Por unanimidad, las y los legisladores avalaron cambios al artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México para que todas las niñas, mujeres y personas menstruantes tengan derecho a desarrollar el proceso biológico de la menstruación en condiciones dignas, seguras e informadas, libre de toda violencia y discriminación motivadas por el género y los estereotipos. “Las autoridades fomentarán de forma progresiva y armónica el ejercicio de este derecho”.

Al fundamentar el dictamen, la diputada de Morena Xóchitl Bravo destacó que con esta reforma están logrando consolidar el reconocimiento de los derechos a las mujeres, más este 28 de mayo, que se conmemora el Día de la Higiene Menstrual.

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Este 28 de mayo, que se conmemora el Día de la Higiene Menstrual. | Foto: Archivo, Especial.

“Este dictamen tiene eso, que podamos crear el derecho a la gestión menstrual como un día en el que vamos a hablar sobre salud e higiene. Esta iniciativa tiene como objeto crear conciencia en relación a la higiene, eliminando tabúes y estigmas. Este día es respaldado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Unicef impulsando este día bajo el lema de que la salud menstrual es un derecho, y el 28 de mayo quedará establecido en nuestra Constitución”, apuntó.

La morenista Valentina Batres destacó que incorporar el derecho a una menstruación digna en la Constitución capitalina tiene una trascendencia significativa porque, además de visibilizar una necesidad sanitaria, fomenta el cambio cultural necesario para erradicar la consideración de la menstruación como algo vergonzante o sucio, “lo que fortalece la igualdad sustantiva”.

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JACL