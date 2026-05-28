La espera para los entusiastas de la Patrulla X termina este verano. Tras el impacto narrativo de su primera entrega, la producción de Marvel Animation revela el primer avance oficial de la segunda temporada de X-Men '97, consolidando no solo una fecha de lanzamiento, sino el retorno de uno de los antagonistas más formidables de la franquicia: Apocalipsis.

La serie, que rescata la estética y continuidad de la producción original de los años noventa, retoma los hilos conductores tras el sacrificio en Genosha y la aparente desaparición de sus protagonistas.

Foto: Captura de pantalla en Redes sociales.

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El origen de la amenaza: ¿Quién es En Sabah Nur?

El nuevo avance confirma que la narrativa se aleja de la linealidad convencional. En esta ocasión, los X-Men se encuentran dispersos en distintas épocas, una premisa que permite explorar contextos históricos y futuristas de manera simultánea.

Sin embargo, su villano es conocido mundialmente como Apocalipsis, En Sabah Nur es reconocido en el canon de Marvel como uno de los primeros mutantes de la historia (nacido en el antiguo Egipto hace miles de años).

Su filosofía se rige bajo la premisa extrema de la "supervivencia del más fuerte", lo que lo convierte en una entidad que busca purgar a los débiles —tanto humanos como mutantes— para forjar un mundo bajo su dominio.

Sus capacidades incluyen el control total sobre su estructura molecular, lo que le permite alterar su forma, tamaño y regenerarse de heridas mortales. En esta nueva temporada de X-Men '97, su regreso sugiere que los protagonistas no solo enfrentarán un poder físico abrumador, sino también una ideología que cuestiona la coexistencia pacífica que alguna vez soñó Charles Xavier.

Al respecto, instituciones como el Museum of Pop Culture (MoPOP) en Seattle destacan que este tipo de villanos representan el concepto de la "supervivencia del más fuerte" llevado al extremo teológico.

Foto: Captura de pantalla en Redes sociales.

La inclusión de un personaje con tal profundidad mitológica asegura una tensión constante, especialmente tras confirmarse que la serie cuenta con una renovación para una tercera temporada, lo que garantiza el desarrollo extenso de este conflicto cósmico.

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El impacto en la cultura popular y la continuidad animada

El estreno está programado para el martes 1 de julio de 2026 a través de la plataforma Disney+. La relevancia de esta producción radica en su capacidad para conciliar la nostalgia con temáticas sociales contemporáneas.

En esta nueva etapa, los héroes enfrentan un futuro impredecible (donde la unidad del equipo parece ser un recuerdo lejano). La producción mantiene su compromiso con la fidelidad visual, empleando técnicas que emulan la animación celuloide, pero con estándares de fluidez modernos.

Foto: Captura de pantalla en Redes sociales.

Con la confirmación de este regreso, Disney+ busca replicar el éxito crítico de la primera parte, la cual ostenta valoraciones excepcionales en portales especializados en crítica cinematográfica.

La serie no solo explora el combate físico, sino también el peso psicológico de estar perdidos fuera de su era. Los seguidores de la obra original de Chris Claremont (guionista fundamental de la etapa dorada de los cómics) encuentran en esta adaptación un eco de las grandes sagas que definieron al equipo en la década de los ochenta y noventa.

The first trailer for ‘X-MEN '97’ Season 2 has been released.



Releasing July 1 on Disney+ pic.twitter.com/yi8WBSmINd — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 27, 2026

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