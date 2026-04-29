Spider-Noir en Prime Video; revelan fecha de estreno y duración de sus episodios

El pasado fin de semana se dieron a conocer diversas noticias sobre el mundo geek y una de las más interesantes fue la revelación del tráiler de Spider-Noir.

Nicolas Cage (quien ya prestó su voz al personaje en el cine de animación) será quien interprete al arácnido en blanco y negro. Junto con este avance, se revelaron finalmente la fecha de estreno y la duración de sus episodios.

Aquí te decimos cuándo se estrenará y todos los detalles técnicos para preparar tu agenda.

El actor Nicolas Cage dará vida a Spider-Man Noir en el live-action de este personaje. Fotos: IMDb

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Fecha de estreno y formato de lanzamiento

¡Podrás hacer maratón! De acuerdo con información de medios especializados como IGN y Dark Horizons, se ha confirmado que la temporada completa de Spider-Noir se lanzará el mismo día y no bajo un modelo de episodio semanal. El spin-off de Spider-Man llegará a la plataforma de Prime Video el próximo 27 de mayo (aunque en Estados Unidos tendrá un debut previo el 25 de mayo a través del canal lineal MGM+).

La serie, producida por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, cuenta con la supervisión de Oren Uziel y Steve Lightfoot (quien trabajó previamente en Marvel's The Punisher). La trama sigue a Ben Reilly (Nicolas Cage), un investigador privado con mala suerte en la Nueva York de los años 30, quien debe retomar su labor como el único superhéroe de la ciudad mientras lidia con su pasado.

Foto: Captura de pantalla en Youtube

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Duración detallada de los capítulos

Para aquellos que planean consumir la historia de una sola vez, se anunció la duración de sus capítulos, los cuales mantienen un estándar cercano a los 45 minutos por entrega. De acuerdo con los datos técnicos de producción, la distribución de tiempo queda de la siguiente manera:

Episodio 1: 44 minutos

Episodio 2: 40 minutos

Episodio 3: 45 minutos

Episodio 4: 47 minutos

Episodio 5: 47 minutos

Episodio 6: 40 minutos

Episodio 7: 40 minutos

Episodio 8: 46 minutos

Esta estructura permite una narrativa densa y cinematográfica, muy acorde al género noir que busca homenajear la serie. Según reporta Espinof, la plataforma ofrecerá además una opción técnica poco habitual: los usuarios podrán elegir entre ver la serie en su versión original "Blanco y Negro Auténtico" o en una versión a "Todo Color", ajustándose así al gusto estético de cada fanático.

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