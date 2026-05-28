Mayo está a punto de llegar a su fin con uno de los los espectáculos astronómicos más esperados del año: la Luna Azul, una Luna llena única e irrepetible a lo largo de todo el 2026.

Este será el segundo plenilunio de mayo y recibe ese nombre precisamente por tratarse de la segunda Luna llena que ocurre en un mismo mes.

Las Lunas Azules pueden ser calendáricas o estacionales, lo que quiere decir que son la segunda de dos Lunas llenas en un mes o la tercera de cuatro Lunas llenas en una misma estación, respectivamente. En el caso de la de este periodo, se trata de una Luna Azul calendárica, la cual ocurre únicamente una vez cada dos o tres años y volverá a repetirse hasta diciembre del 2028.

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La segunda luna llena de mayo 2026 se conoce como "Luna Azul". Foto: Imagen generada con IA.

¿Cuándo ver la Luna Azul de 2026?

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, la Luna Azul será la protagonista en el firmamento desde la noche del sábado 30 de mayo y hasta el lunes 1 de junio, logrado verse totalmente llena e iluminada.

No obstante, alcanzará su momento de máximo esplendor durante la madrugada del domingo 31 de mayo, exactamente a las 2:45 AM (horario del centro de México).

Este plenilunio podrá observarse fácilmente desde cualquier parte del territorio nacional, siempre y cuando las condiciones climatológicas permitan buena visibilidad del cielo.

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La Luna Azul únicamente se denomina de esta manera por ser la segunda Luna llena de un mismo mes, no porque el satélite se tiña de azul. Foto: Freepik

¿Por qué ocurren las Lunas Azules?

Según información de la misma fuente citada, una Luna Azul calendárica (también conocida como mensual) simplemente significa que la Luna Azul está definida por el calendario y no por las estaciones del año, es decir, solo es la segunda Luna llena dentro de un mismo mes.

Esto ocurre ya que el ciclo lunar dura aproximadamente 29.5 días, lo que es menos que la duración de 11 meses de los meses del año. Con el transcurso del tiempo, la fecha en la que cae un plenilunio comienza a recorrerse y cuando una ocurre exactamente al inicio de un mes, queda suficiente tiempo para que se complete el ciclo y haya otra a finales del mismo mes.

Durante este 2026, la primera Luna llena del mes, también conocida como la Luna de Flores, alcanzó su máximo esplendor la mañana del 1 de mayo, dejando espacio para esta épica Luna Azul.

La Luna Azul alcanzará su máxima iluminación el próximo 31 de mayo, en dirección a la constelación de Escorpio. Foto: Star Walk

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