Con la llegada de las altas temperaturas, aumenta la presencia de insectos dentro del hogar, especialmente las hormigas, pues suelen invadir cocinas, patios y rincones donde encuentran restos de comida o humedad.

Aunque existen productos químicos para combatirlas, muchas personas prefieren métodos ecológicos que no pongan en riesgo la salud de su familia o mascotas. Por ello, aquí te compartimos cómo ahuyentar hormigas de manera efectiva con tres remedios naturales y fáciles de preparar en casa.

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Remedios caseros para terminar con las hormigas. Foto: Pixabay

¿Cómo ahuyentar a las hormigas?

En la época de calor las hormigas aceleran su actividad al buscar alimento y agua para abastecer sus colonias, esto las lleva a explorar nuevos espacios, especialmente lugares donde hay azúcar, migas o líquidos derramados, por lo que, mantener una buena limpieza es fundamental para prevenirlas.

1. Vinagre blanco: el enemigo natural de las hormigas

El vinagre blanco para hormigas es uno de los remedios más efectivos para mantener a las hormigas lejos de la cocina. Su fuerte olor interfiere con las feromonas que utilizan para orientarse, además de ahuyentarlas, el vinagre ayuda a desinfectar superficies del hogar.

Cómo usarlo:

Mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua.

Coloca la mezcla en un atomizador.

Rocía en puertas, ventanas, esquinas y zonas donde aparezcan hormigas.

Bicarbonato contra las hormigas. Fuente: Pixabay

2. Limón y clavo de olor

Otro método popular para eliminar hormigas naturalmente consiste en combinar limón con clavos de olor, pues el aroma cítrico funciona como repelente y ayuda a evitar que regresen. También puedes frotar cáscaras de limón en las áreas donde suelen aparecer.

Instrucciones:

Exprime un limón en un recipiente.

Agrega varios clavos de olor.

Coloca la mezcla cerca de entradas o grietas.

3. Canela en polvo

La canela para ahuyentar hormigas es un truco casero muy utilizado, ya que su olor intenso altera el rastro químico que siguen estos insectos. Este remedio es ideal para hogares con niños o mascotas, ya que evita el uso de insecticidas agresivos.

Cómo aplicarla:

Espolvorea canela en ventanas, puertas y rincones.

Repite el proceso cada pocos días.

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