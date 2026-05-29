Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, destacó la ampliación de programas y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer la protección animal y promover prácticas agrícolas sustentables en la demarcación.

Detalló que se realizaron 358 recorridos de vigilancia para prevenir la instalación de tiraderos clandestinos de basura en distintas zonas de la alcaldía.

Respecto a las políticas de igualdad y combate a la violencia de género, la alcaldesa destacó que mil 500 mujeres fueron atendidas a través de los Puntos Violeta.

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Respecto a los asentamientos humanos irregulares, aseguró en entrevista posterior que había permanecido sin soluciones concretas durante años.

Afirmó que administraciones anteriores utilizaron el tema como una promesa recurrente en tiempos electorales, pero sin ejecutar acciones de gobierno para atenderlo.

“Nunca se había atendido el tema de asentamientos humanos irregulares; iban con promesas en la época electoral y ya en las acciones de gobierno nunca se había ejecutado”, señaló.

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Sostuvo que ninguna persona debe ser considerada irregular y afirmó que durante años esta situación provocó exclusión social y privó a numerosas familias del acceso a servicios básicos.

Informó que la demarcación ya trabaja en un plan especial con motivo de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de recibir a más de un millón de visitantes que podrían llegar a la zona chinampera y de trajineras.

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