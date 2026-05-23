La alcaldesa Circe Camacho, encabezó la reinauguración de cuatro canchas de futbol en el Deportivo Xochimilco como parte de la recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la infraestructura deportiva rumbo al Mundial.

La demarcación informó que la intervención incluyó la rehabilitación integral de dos canchas de pasto sintético y dos de pasto natural, transformando este emblemático espacio deportivo en un punto de encuentro moderno, digno y seguro para niñas, niños, jóvenes y deportistas de la demarcación.

“Recuperar espacios públicos también es transformar vidas. Apostarle al deporte es apostarle a la salud, a la convivencia comunitaria y al futuro de nuestras juventudes. En Xochimilco estamos construyendo comunidad y dejando infraestructura pública de calidad para las nuevas generaciones”, destacó Circe Camacho.

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La alcaldía indicó que los trabajos realizados contemplaron nivelación de canchas, instalación de más de 25 mil metros cuadrados de pasto, entre sintético y natural, colocación de porterías nuevas, rehabilitación de estructuras metálicas, protección perimetral con malla ciclónica y un sistema de riego automatizado.

Detalló que la obra fue ejecutada con recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías (FAFIA), con una inversión de 8.1 millones de pesos para las canchas de pasto sintético y 4.8 millones para las de pasto natural.

“Con estas acciones, el Gobierno de Xochimilco refrenda su visión de transformación: rescatar el espacio público, fortalecer el tejido social y garantizar el acceso al deporte como un derecho para todas y todos”, expuso.

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