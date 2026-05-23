El Gobierno de la Ciudad de México publicó la declaratoria de que el oficio de organillero es considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

La razón, indica la publicación hecha en la Gaceta Oficial este viernes 22 de mayo, es que se constituye como una manifestación cultural que integra conocimientos, saberes, técnicas y transmisión intergeneracional que refleja memoria histórica y sonora, identidad cultural y cohesión social.

La declaratoria tiene el objetivo de preservar “el oficio tradicional de las personas organilleras” a través del reconocimiento, promoción y difusión de sus valores culturales y sociales como parte de la cultura popular urbana e imaginario colectivo.

La declaratoria tiene como fin la protección y preservación de “El oficio tradicional de las personas organilleras”. Foto: de Gabriel Pan / EL UNIVERSAL.

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“La protección y preservación de “El oficio tradicional de las personas organilleras”, se apegará a lo establecido en el Plan de Salvaguardia emitido por la Secretaría de Cultura, así como las demás instituciones y autoridades que en dicho Plan se señalen”, expone el documento.

Por eso, la Secretaría de Cultura capitalina para que, con el propósito de asegurar la identificación y divulgación de la expresión cultural protegida mediante la presente declaratoria, realice las acciones conducentes para incorporarla a la Plataforma Digital del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.

Luis Román Dichi Lara, de la Unión de Organilleros de México, ha destacado a importancia de preservar esta tradición.

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“Es necesario proteger este oficio centenario que, con el crecimiento de la ciudad y la urbanización, se ha perdido mucho. Esta es una de las últimas tradiciones y expresiones culturales vivas que tenemos en la Ciudad de México”.

Historia

En el decreto se establece que dicho oficio “se consolidó durante el periodo del Porfiriato, derivado de la migración de comunidades extranjeras y nuevas prácticas musicales, que a partir de su presencia en espacios públicos como plazas, parques, ferias y celebraciones populares, constituyen una manifestación cultural de carácter tradicional que se transmite de generación en generación, y que contribuyen de manera significativa a la identidad cultural de la Ciudad de México mediante su expresión musical, propiciando la interacción comunitaria en el espacio público y su arraigo en celebraciones y prácticas sociales locales”.

Mientras que, en la época de la Revolución Mexicana, narra el documento, algunas personas organilleras además de tocar en espacios públicos, acompañaban a los batallones para levantar el ánimo de las tropas, periodo en el que se modificaron las piezas europeas que originalmente estaban grabadas en el instrumento, por melodías populares mexicanas y diversas polkas, marcando una etapa de auge para las personas organilleras y el paisaje sonoro.

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El oficio de organillero ha sobrevivido a lo largo de la historia del país, desde la época evolucionaria hasta el auge del cine de oro mexicano. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL.

En la época de oro del cine mexicano, “la figura de la persona organillera y el sonido del organillo, acompañaron a artistas como Pedro Infante y Germán Valdés “Tin Tan”, proyectándose al mundo como parte de la identidad nacional. Que durante los años sesenta, compositores como Agustín Lara y Rafael Carreón produjeron piezas musicales, tomando como inspiración el oficio de la persona organillera, llegando a ser interpretada por varios artistas de renombre como Javier Solís, Pedro Vargas y Emilio Tuero”, indica el documento.

“Que “El oficio tradicional de las personas organilleras” se ha establecido como símbolo emblemático de la cultura popular urbana de la Ciudad de México, generando una conexión viva con las tradiciones del pasado y enriqueciendo la diversidad cultural de la Ciudad.

“Que “El oficio tradicional de las personas organilleras” representa parte de la memoria sonora de la Ciudad de México, además de ser una manifestación cultural que resiste a la transformación social, por lo que se convierte en parte importante del imaginario colectivo.

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“Que la presencia de las personas organilleras en espacios públicos como plazas, parques, corredores y calles emblemáticas, fomenta un ambiente de comunidad e interacción social”.

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