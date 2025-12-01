La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural aprobó por unanimidad declarar el oficio de las personas organilleras como Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que la decisión se tomó durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, celebrada en el Colegio de San Ildefonso, donde también se presentó el Informe de Labores 2025; por lo que deberá elaborar el dictamen correspondiente para solicitar a la Jefatura de Gobierno la firma del decreto que declare a las personas organilleras como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

Señaló que, la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, indicó que la Secretaría elaborará el dictamen correspondiente para solicitar al Jefe de Gobierno que firme el decreto, el cual será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

“Esta Comisión Interinstitucional emite la opinión favorable para declarar el oficio tradicional de las personas organilleras como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, tomando en consideración las opiniones del Consejo Social Consultivo, organismos autónomos, instituciones académicas y habitantes de la ciudad, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural”, señaló López.

Por su parte, Luis Román Dichi Lara, de la Unión de Organilleros de México, destacó la importancia de preservar esta tradición: “Es necesario proteger este oficio centenario que, con el crecimiento de la ciudad y la urbanización, se ha perdido mucho. Esta es una de las últimas tradiciones y expresiones culturales vivas que tenemos en la Ciudad de México”.

En el informe se destacó que, entre enero y noviembre de este año, se aprobaron cinco declaratorias como Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.

Durante la misma sesión, también se aprobó declarar como Sitio de Memoria a la Antigua Cárcel de Mujeres de Santa Martha Acatitla, actualmente sede del plantel Casa Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

