Cuautitlán Izcalli, Méx.— A partir de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones al Reglamento de Tránsito del Estado de México se ha incrementado en 300% la producción de licencias de conducir para motociclistas, informó Alejandro Palacios Estrada, director de Licencias y Operadores en la Secretaría de Movilidad (Semov) mexiquense.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario dijo que la Semov está preparada con la infraestructura necesaria para realizar los trámites y puntualizó que las nuevas disposiciones al reglamento vial no tienen fines recaudatorios, sino de incrementar la seguridad, principalmente del sector de personas al volante en motocicletas.

“Hoy, principalmente, el incremento que hemos detectado es en motociclistas. La gente está acercándose a los módulos de certificación y tramitan su licencia. Tenemos un incremento en estos días de 300%. De enero a la fecha hemos tramitado más de 60 mil licencias y más de 60 mil contribuyentes se han certificado como aptos para conducir motocicleta”, mencionó Alejandro Palacios.

Además, reconoció que el incremento exponencial de cantidad de motos circulando en la entidad mexiquense estaba rebasado “y lo que hacemos es velar por la seguridad, sí pueden andar en moto, pero deben cumplir con ciertas disposiciones”.

En ese sentido, el incremento en las solicitudes los atribuyen a las nuevas disposiciones y lo ven como una buena señal, pues quiere decir que los contribuyentes quieren regularizar su situación y por ello, desde la Secretaría de Movilidad, acercan los trámites entre los seis centros de certificación que se ubican en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Metepec, Chalco, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, así como con las oficinas móviles y caravanas itinerantes.

“Más allá de pensar en cómo sancionar o cómo recaudar, el nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México no es con intenciones de lesionar la economía de los mexiquenses, al contrario.

“Queremos ofrecer las herramientas para que estén debidamente registrados. Están encaminadas a generar seguridad y una movilidad más eficiente”, sostuvo Palacios Estrada.

Los 60 mil certificados que se han expedido son avalados por el CONOCER de la Secretaría de Educación Pública, lo que significa que tienen la habilidad de conducir motocicletas.

Al obtenerlo, los candidatos obtienen el aval para pasar a las unidades móviles donde les expiden la licencia de conducir para motociclista, que se ubican en el mismo sitio, para agilizar el trámite. De los candidatos que han acudido, cerca de 10% no logró certificarse y, por lo mismo, no obtuvieron el documento para manejar.

Palacios sostuvo que una idea que trabaja la Secretaría de Movilidad mexiquense es que se puedan celebrar convenios con las empresas distribuidoras y que las motos no se puedan adquirir sin contar con placa y sin licencia de conducir de los respectivos titulares.