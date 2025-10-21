Tlalnepantla, Méx.— Serán 29 estaciones con las que contará la Línea 5 del Mexibús, que conectará Lechería con el Centro de Transferencia Modal (Cetram) El Rosario, recorriendo la avenida Vía Gustavo Baz, avenida de las Armas Norte y avenida de las Culturas.

La nueva ruta permitirá conexiones con la Línea 2 del Mexibús, las Líneas 6 y 7 del Metro de la Ciudad de México, la Línea 6 del Metrobús, la Línea 6 de Trolebús y el Sistema 1 del Tren Suburbano, incluyendo su extensión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo a lo publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el trazo contempla la construcción de dos carriles confinados y un tramo de carril preferente para la operación de 58 autobuses articulados, 31 de 18 metros y 27 de 12 metros, desde Lechería hasta el Cetram El Rosario.

El proyecto busca desahogar la congestión vehicular de la vía López Portillo, así como Periférico Norte, de acuerdo con el decreto publicado.

Se estima, según datos de la Semov, que la Línea 5 beneficie directamente a Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, e indirectamente a Naucalpan y a la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México y atienda a en promedio a más de 137 mil usuarios diarios.