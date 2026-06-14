La Iglesia católica hizo un llamado a discernir en tiempos de redes sociales y advirtió que no todo lo viral es verdad, “porque muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras”.

A través de redes sociales, indicó que “las redes han abierto espacios para el ámbito laboral, de encuentro, evangelización, denuncia y entretenimiento, pero también han creado un espacio frágil en el que se confunde la popularidad con la autoridad y la emoción del momento con la realidad completa”.

“Una mentira puede viajar más rápido que una explicación; un audio o un video fuera de contexto puede destruir la fama de una persona; una noticia falsa puede sembrar miedo, odio o división, incluso dentro de la Iglesia”, dijo.

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En ese sentido, destacó que ante este escenario, el Papa León XIV propuso el camino del silencio, la búsqueda de la verdad y escucha de la palabra de Dios.

“El silencio es el espacio interior donde dejamos de ser arrastrados por mil voces y comenzamos a preguntarnos qué construye y qué destruye”, dijo.

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Enfatizó que el mensaje toca la vida en México, “porque somos una sociedad herida por la violencia, la polarización y la desconfianza; y en ese ambiente, las redes pueden acercarnos a la verdad o encerrarnos en burbujas donde sólo escuchamos a quienes piensan igual”.

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“No basta con denunciar las mentiras o las verdades a medias del mundo digital si nosotros mismos difundimos rumores, ataques, burlas o contenidos que deshumanizan”, añadió.

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Por ello, puntualizó que una generación más informada no tiene por qué ser la más confundida, sino que puede ser también la generación que aprenda a mirar con profundidad y a comunicar con responsabilidad.

em/LL