Toluca, Méx.— Para 2026, el gobierno del Estado de México propone ajuste en las tarifas aplicadas a la verificación vehicular obligatoria, dependiendo del tipo de constancia que se trate, “en observancia al principio de equidad tributaria, mediante una carga equitativa y justa para los contribuyentes”, se lee en el proyecto de Código Financiero.

Actualmente, el costo por verificar se desglosa así: por constancia con holograma 00 es de mil 131 pesos, la propuesta del gobierno es que sea de 630 pesos para 2026.

La constancia 0 equivale a 566 pesos y pasaría a 152 pesos, y las constancias con holograma 1 y 2, de 453 a 152 pesos.

Entre las modificaciones planteadas al artículo 88 de dicho código están nuevos conceptos de cobro por la expedición de las constancias con hologramas Tipo Exento Voluntario y Tipo Rechazo.

Por la Tipo Exento Voluntario se tendrá un costo de 630 pesos, mientras que por la Tipo Rechazo, se establece la tarifa en 39 pesos.

“La iniciativa que reforma el Código Financiero del Estado de México y Municipios no constituye únicamente un ejercicio aislado, sino un componente estructural del Paquete Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2026, que tiene por objeto asegurar la coherencia entre los ordenamientos que regulan la captación, administración y aplicación de los recursos públicos, garantizando que cada peso del erario se traduzca en obras, programas y servicios en beneficio de las y los mexiquenses”, precisa el documento.