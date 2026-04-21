Tras el tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en estos espacios y en los principales destinos turísticos del país.

El funcionario señaló que la respuesta de las autoridades fue “inmediata y contundente”, lo que permitió ubicar y neutralizar al agresor en cuestión de minutos.

Indicó que la rápida intervención evitó que el ataque continuara y redujo el riesgo para visitantes y trabajadores del sitio.

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Asimismo, lamentó lo ocurrido y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias.

Detalló que desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se mantiene el acompañamiento institucional por parte de las dependencias federales correspondientes.

Por instrucciones de la presidenta, agregó, se ordenó reforzar la seguridad en zonas arqueológicas mediante un mayor despliegue de elementos, revisiones preventivas en accesos y el fortalecimiento de sistemas de vigilancia.

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También se incrementará el patrullaje físico y de inteligencia, en coordinación con autoridades locales, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de quienes visitan estos espacios.

Sheinbaum llama a evitar especulaciones

En ese sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la posibilidad de instalar arcos de seguridad en zonas arqueológicas tras el tiroteo ocurrido en Teotihuacán, y subrayó que se trata de un hecho sin precedentes en el país.

Indicó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el caso no estaría vinculado con la delincuencia organizada, sino con la actuación individual de una persona con posibles problemas psicológicos, influenciada por episodios ocurridos en el extranjero.

Por ello, llamó a evitar especulaciones y a esperar los resultados de las indagatorias que realizan las fiscalías.

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Sobre el ingreso del agresor con un arma, la mandataria reconoció que actualmente no existen arcos de seguridad en sitios arqueológicos, debido a que nunca se había registrado una situación similar.

No obstante, señaló que este hecho obliga a replantear las medidas de protección en espacios públicos.

En ese sentido, explicó que instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Secretaría de Cultura a coordinarse para reforzar la vigilancia, incrementar la presencia de la Guardia Nacional y evaluar la implementación de arcos de rayos X, aunque aclaró que su instalación tomará tiempo.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es evitar que cualquier persona pueda ingresar con un arma de fuego a un sitio arqueológico o turístico, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la seguridad tras lo ocurrido, aun cuando se trate de un evento inédito.

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