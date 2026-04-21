Teotihuacán, Méx.— El miedo invadió la segunda zona arqueológica más visitada del mundo después de las 11:30 de la mañana. Un hombre armado causó terror entre los visitantes nacionales y extranjeros que estaban en el sitio, principalmente en la Pirámide de la Luna.

Desde allí disparó contra los turistas que se encontraban a su alrededor y en las escalinatas. Una visitante mexicana que observaba desde lejos grabó parte de la escena. Ella vio al hombre con el arma en la parte alta y notó que varias personas permanecían inmóviles junto a él, como si las retuviera.

“Me aventé para allá y sí, ya vi al chico que disparaba arriba en la pirámide. Había gente como rehenes”, contó la mujer. Al poco rato observó que el agresor dejó bajar a un joven y a una chica. Pensó que le dispararía por la espalda a la muchacha, pero no lo hizo.

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Los demás retenidos siguieron en el mismo sitio. La testigo también distinguió una figura con camisa a cuadros verde y pantalón de mezclilla que le pareció un policía, aunque después, al revisar su video, confirmó que no lo era. Ella se mantuvo retirada en una entrada y no alcanzó a percibir más detalles.

Laura Torres, otra visitante, relató que al principio confundió las detonaciones con cohetes. Luego vio al hombre en lo alto de la estructura mientras algunos turistas se tiraban al suelo. Escuchó entre 20 y 30 disparos.

El agresor alternaba tiros al aire con disparos dirigidos hacia las piernas de quienes descendían por las escalinatas de piedra volcánica. Varias personas tropezaron por el miedo y cayeron. Una guía turística que bajaba con su grupo en ese momento describió cómo el pánico se extendió en segundos: la gente se arrojó al piso o corrió en busca de refugio entre las ruinas.

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Turistas extranjeros que se hallaban en la base de la pirámide o en la plaza adyacente vivieron el caos desde abajo. Una canadiense que esperaba junto a su grupo para comprar algo oyó lo que creyó fue un petardo.

De inmediato alguien gritó que eran disparos y vio a personas que bajaban a toda prisa. Otro testigo canadiense notó que un hombre saltó desde una plataforma para escapar, cayó de espaldas y luego escuchó más tiros y gritos.

El sonido de las detonaciones se mezcló con el de pasos apresurados sobre la piedra y con voces en varios idiomas que pedían ayuda.

Darío, un colombiano que llegó poco después de los hechos, se halló con el acceso cerrado y la movilización de policías y ambulancias. No pudo entrar a ver las pirámides.

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