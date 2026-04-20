Más Información

Disparos en Teotihuacán; agresor mata a canadiense y luego se quita la vida

Disparos en Teotihuacán; agresor mata a canadiense y luego se quita la vida

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar a fondo detonaciones en Teotihuacán; lamenta hecho

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar a fondo detonaciones en Teotihuacán; lamenta hecho

Brugada: 3 personas fueron cesadas por el caso Edith Guadalupe; "no podemos permitir que funcionarios actúen de esa forma"

Brugada: 3 personas fueron cesadas por el caso Edith Guadalupe; "no podemos permitir que funcionarios actúen de esa forma"

Fiscal estatal le da la razón a Sheinbaum; "no se informó sobre agente de EU en Chihuahua porque no participaron en operativo"

Fiscal estatal le da la razón a Sheinbaum; "no se informó sobre agente de EU en Chihuahua porque no participaron en operativo"

Tim Cook deja la dirección de Apple: John Ternus será el nuevo CEO

Tim Cook deja la dirección de Apple: John Ternus será el nuevo CEO

No hay relación con Morena en CDMX, dicen Verde y PT

No hay relación con Morena en CDMX, dicen Verde y PT

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

Morena CDMX afirma que "existe una unidad bárbara"; alista plan para fortalecer presencia territorial

Morena CDMX afirma que "existe una unidad bárbara"; alista plan para fortalecer presencia territorial

Llama senador Higinio Martínez a la conciliación en Morena; busca unidad rumbo a 2027

Llama senador Higinio Martínez a la conciliación en Morena; busca unidad rumbo a 2027

Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel

Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel

Joaquín "El Chapo" Guzmán envía carta a corte de Nueva York; pide visitas familiares y ser extraditado a México

Joaquín "El Chapo" Guzmán envía carta a corte de Nueva York; pide visitas familiares y ser extraditado a México

Vieja Corte dio licencias doradas a trabajadores; 49 altos funcionarios tuvieron privilegios

Vieja Corte dio licencias doradas a trabajadores; 49 altos funcionarios tuvieron privilegios

La secretaria de, Anita Anand, expresó hoy su pesar por el tiroteo en Teotihuacán que dejó a una canadiense muerta y otra persona canadiense herida.

En una publicación en x, Anand dijo que "como resultado de un horrendo acto de violencia armada, una persona canadiense fue asesinada y otra herida en ".

La canciller señaló que "mis pensamientos están con su familia y seres queridos, y los funcionarios consulares de Asuntos Globales están en contacto para brindar asistencia".

Lee también

Agradeció a la vez al canciller mexicano, Roberto Velasco, "por estar en contacto cercano y responder rápidamente a esta situación".

De acuerdo con la información existente hasta el momento, un hombre mató a tiros a una canadiense y luego se suicidó en la pirámide de la Luna.

La balacera, que además dejó seis heridos, ocurrió en uno de los sitios prehispánicos mexicanos más frecuentados menos de dos meses antes de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.

Lee también

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, donde se ubica el recinto, detalló que cuatro personas resultaron lesionadas por arma de fuego. Dos de ellas son colombianas, una es rusa y otra canadiense, añadió.

Además, una persona sufrió una fractura y otra un esguince, ambas por caídas, informaron los servicios públicos de salud, que también atendieron a una persona por "crisis de ansiedad".

De momento, se desconoce qué fue lo que originó el tiroteo, o las identidades del agresor y las víctimas.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA). Foto: Especial

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA)

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado

Visa americana. Foto: IA

Visa americana 2026: cómo tramitarla por primera vez paso a paso en abril

Boston, Massachusetts, USA. iStock/ Sean Pavone

¿Qué hacer cerca de Boston? Road trips y escapadas perfectas para hacer en primavera

Disney Destiny

Del cine al océano: las historias y personajes de Disney a bordo del Disney Destiny