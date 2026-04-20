La secretaria de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, expresó hoy su pesar por el tiroteo en Teotihuacán que dejó a una canadiense muerta y otra persona canadiense herida.

En una publicación en x, Anand dijo que "como resultado de un horrendo acto de violencia armada, una persona canadiense fue asesinada y otra herida en Teotihuacán, México".

La canciller señaló que "mis pensamientos están con su familia y seres queridos, y los funcionarios consulares de Asuntos Globales están en contacto para brindar asistencia".

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Agradeció a la vez al canciller mexicano, Roberto Velasco, "por estar en contacto cercano y responder rápidamente a esta situación".

De acuerdo con la información existente hasta el momento, un hombre mató a tiros a una canadiense y luego se suicidó en la pirámide de la Luna.

As a result of a horrific act of gun violence, a Canadian was killed and another wounded in Teotihuacán, Mexico. My thoughts are with their family and loved ones, and Global Affairs consular officials are in touch to provide assistance. Thank you to my counterpart, Minister… — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 20, 2026

La balacera, que además dejó seis heridos, ocurrió en uno de los sitios prehispánicos mexicanos más frecuentados menos de dos meses antes de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.

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Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, donde se ubica el recinto, detalló que cuatro personas resultaron lesionadas por arma de fuego. Dos de ellas son colombianas, una es rusa y otra canadiense, añadió.

Además, una persona sufrió una fractura y otra un esguince, ambas por caídas, informaron los servicios públicos de salud, que también atendieron a una persona por "crisis de ansiedad".

De momento, se desconoce qué fue lo que originó el tiroteo, o las identidades del agresor y las víctimas.

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