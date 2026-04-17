El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, declaró el viernes que el presidente Donald Trump considera que el actual tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) es un mal acuerdo que necesita ser "reconsiderado y replanteado".

“Tratar a México y Canadá como a Georgia y Alabama sin que estén comprometidos… es un mal acuerdo comercial”, dijo Lutnick. “Tiene muchos aspectos positivos, pero también muchísimos negativos, y debe reconsiderarse en beneficio de Estados Unidos”.

Si bien algunos aspectos de la relación de Estados Unidos con Canadá y México fueron "fundamentales", Lutnick afirmó que el acuerdo comercial en su conjunto fue "una mala política industrial que perjudicó a Estados Unidos".

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La semana pasada, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que la administración Trump había logrado avances en las conversaciones con México, pero que “tenemos algunos problemas” con Canadá “que aún no se han resuelto”.

En una conferencia organizada por el medio de comunicación Semafor, Lutnick criticó duramente el enfoque de Canadá respecto a la estrategia comercial con Washington, así como los esfuerzos del primer ministro Mark Carney por reavivar los lazos comerciales con China.

“Carney tiene un problema con nosotros”, dijo Lutnick. “Se sube a un avión y se va a China. ¿Acaso cree que China, la economía china, va a comprar sus productos?”.

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