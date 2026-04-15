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Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que China "ha acordado no mandar armas a Irán" y recordó a su homólogo chino, Xi Jinping, que Estados Unidos "es bueno peleando, si tenemos que hacerlo".
En un post a través de Truth Social aseguró que "China está muy contenta de que yo estoy abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz" y añadió: "lo hago también por ellos y por el mundo".
"El presidente Xi me va a dar un abrazo grande y gordo cuando llegue allí (China) en unas semanas. Estamos trabajando de manera inteligente y muy bien ¿No es eso mejor que pelear?", añadió el mandatario estadounidense.
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Trump cerró su comentario con un recordatorio del poderío militar estadounidense a Xi: "PERO RECUERDA, somos muy buenos peleando, si tenemos que hacerlo. Mucho mejor que cualquier otro".
El mandatario estadounidense tiene previsto viajar a China a mediados de mayo, después de retrasar su visita para reunirse con Xi por la guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.
Trump ha dicho en las últimas horas que la guerra "está a punto de terminarse" y que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán tras el fracaso de la primera ronda en Islamabad, Paquistán.
El próximo miércoles se cumple la segunda semana del acuerdo de alto el fuego, durante el cual el estratégico estrecho de Ormuz ha permanecido cerrado militarmente por Irán.
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Esta semana EU decidió desplegar otra capa para evitar que los petroleros y buques mercantes que tengan como origen o destino puertos iraníes no puedan salir o entrar al golfo Pérsico con la intención de ahogar la capacidad de Teherán de conseguir recursos por esa vía, algo que también afectaría a China y otros países que han acordado paso seguro con el régimen iraní.
mcc
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