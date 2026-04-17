Bajo el proyecto "Tacos del Mundo", la embajada de Estados Unidos en México impulsa a mexicanos que se encontraban bajo situación de migración ilegal en territorio estadounidense.

En la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) campus Cuitláhuac, los connacionales Jaime, Luis Alberto y Carlos cocinaron tacos de ribeye, camarones cajun y huazontle ranch, como parte de la capacitación, mentorías y vinculación que ofrece la embajada a quienes regresan a México, en colaboración con Migraflix.

Dicha oficina, a cargo del embajador Ronald Johnson, destacó esta iniciativa para generar oportunidades y favorecer al futuro de las personas que retornan, así como para el fortalecimiento de las económicas locales.

Como parte del proyecto "Tacos del mundo", de la embajada de Estados Unidos en México, en la UNITEC campus Cuitláhuac, Carlos, Jaime y Luis Alberto cocinaron camarones cajun, huazontle ranch y tacos de ribeye. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Lee también Representante comercial de EU se reunirá con Ebrard el lunes; también lo hará con empresas y organismos del sector privado

"Apostamos por el talento y la creatividad de cada persona", comentó la representación diplomática.

Al destacar que la gastronomía cuenta historias de las regiones y reúne a la gente, mencionó que 150 emprendedores han recibido capacitación con la finalidad de comenzar sus negocios.

Es una iniciativa concreta frente a la migración ilegal, esta es una apuesta por las personas. Al crear oportunidades ayudamos a salvar vidas, mencionó la embajada.

En el marco de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos y de cara a la Copa FIFA 2026, se podrán degustar las creaciones de los mexicanos retornados en la Aldea Global que será instalada en el Bosque de Chapultepec.

Como parte del proyecto "Tacos del mundo", de la embajada de Estados Unidos en México, en la UNITEC campus Cuitláhuac, Carlos, Jaime y Luis Alberto cocinaron camarones cajun, huazontle ranch y tacos de ribeye. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Lee también Segunda ronda de negociación México-EU previo a revisión del T-MEC será 19 y 20 de abril; Jamieson Greer viajará a la CDMX

Jaime Boiso compartió a EL UNIVERSAL que vivía en Philadelphia donde laboraba en gastronomía y servicios, y decidió integrarse al programa debido a que le encanta cocinar.

Conocedor y promotor del maíz azul de Puebla, Jaime trabaja con este apoyo de la embajada en la producción de productos.

"Dije: 'voy a entrar a este proyecto de gastronomía y tal vez conozca gente o tal vez surgen contactos, siempre veo la oportunidad de lo que hago", comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc