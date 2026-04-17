Sheinbaum llega a Madrid entre selfies y abrazos; morenistas prevén recibirla con flores en Barcelona

Después de haber salido cerca de la medianoche de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arribó al Aeropuerto de Madrid, donde hizo escala para participar en una cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona.

Entre selfies, besos y abrazos, connacionales en España recibieron a la titular del Ejecutivo federal.

En videos compartidos en redes sociales se observa cómo la Presidenta atiende a quienes se le acercan en la sala de espera.

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Sheinbaum llega a Madrid entre selfies y abrazos (17/04/2026). Foto: Captura de pantalla

Ante la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, España, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Mandataria sostendrá reuniones con diversos jefes de Estado.

Explicó que Sheinbaum Pardo sostendrá encuentros con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Además, detalló que durante su gira de trabajo la Presidenta también tendrá un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España y visitará el Centro Nacional de Supercomputación, donde realizará un recorrido por las instalaciones del complejo y tendrá una reunión con académicos y funcionarios.

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La dependencia precisó que durante la gira de trabajo la jefa del Ejecutivo estará acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

De acuerdo con el itinerario, el viaje durará menos de dos días y estará el domingo de regreso en México.

Militantes de Morena en el exterior recibirán a Sheinbaum en Barcelona

Barcelona, España.— Integrantes de Morena en el exterior y mexicanos recibirán a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando llegue a la región de cataluña para sus asistencia en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia junto con diversos jefes de Estado.

Maria Ixelt Romero, integrante del Comité Región Europea de Morena en el exterior, acudió con otras militantes militantes morenistas para recibir a la mandataria federal.

"Vamos a darle un ramo de flores, y estamos emocionados de recibir a la mandataria, es un hecho histórico que venga a España", mencionó.

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Militantes de Morena en el exterior recibirán a Sheinbaum en Barcelona (17/04/2026). Foto: Salvador Corona / EL UNIVERSAL

Detalló que a las 21:30 PM (hora local) será recibida por mexicanos en el Hotel Catalonia Barcelona, lugar donde se va a hospedar la mandataria hasta el siguiente domingo 19 de abril.

Asimismo, el sábado se prevé que la mandataria, a demás de tener actividades oficiales, podría reunirse con mexicanos que viven en Barcelona.

El domingo 19, la presidenta Sheinbaum Pardo visitará el Centro Nacional de Supercomputación, donde tendrá una reunión con académicos y funcionarios, y realizará un recorrido por las instalaciones de este complejo.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum subió a redes una fotografía en la que se observa trabajando en el avión de camino a España.

"Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia", escribió.

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