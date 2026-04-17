La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Roberto Velasco Álvarez informó que la presidenta Claudia Sheinbaum participará este sábado 18 de abril en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia junto con diversos jefes de Estado y como parte de su visita en Barcelona, España.

Por medio de un comunicado, la SRE detalló que en el marco de su visita, la mandataria federal sostendrá encuentros con los jefes de estado Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

También se prevé que la titular del Ejecutivo tenga un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España y posteriormente, el domingo 19 de abril, la presidenta Sheinbaum visitará el Centro Nacional de Supercomputación, donde tendrá una reunión con académicos y funcionarios, donde realizará un recorrido por las instalaciones del lugar.

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En esta gira de trabajo, agregó la SRE, la presidenta está acompañada por el Canciller Roberto Velasco; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

La Presidenta abordó ayer por la noche un vuelo a España, donde realizó una escala en Madrid para tomar el avión que la llevó a Barcelona. De acuerdo con el itinerario, el viaje durará menos de dos días y estará el domingo de regreso en México.

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