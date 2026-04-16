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En el marco de la participación de la presidenta en la cumbre de gobiernos progresistas este sábado en Barcelona, mexicanos en España le dieron la bienvenida a la titular del Ejecutivo federal.

A través de las redes sociales, los y las connacionales externaron que esperan a Sheinbaum con los brazos abiertos.

Además, desde distintos puntos de Barcelona compartieron mensajes de bienvenida para la titular del Ejecutivo federal.

Mexicanos en España dan la bienvenida a Sheinbaum para cumbre de gobiernos progresistas (16/04/2026). Foto: @AnitaLomeli
Mexicanos en España dan la bienvenida a Sheinbaum para cumbre de gobiernos progresistas (16/04/2026). Foto: @AnitaLomeli

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"Bienvenida presidenta Claudia Sheinbaum. Construyendo el segundo piso", escribieron en cárteles desde la Basílica de la Sagrada Familia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló su itinerario durante su visita a la cumbre de “” en Barcelona, donde sostendrá reuniones con jefes de Estado y visitará la Súper Computadora.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que volará a España este jueves por la noche y luego hará una escala en Madrid para abordar otro vuelo hacia Barcelona.

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Detalló que sostendrá reuniones con jefes de Estado como Pedro Sánchez, presidente de España; Gustavo Petro, de Colombia; Luis Inácio Lula da Silva, de Brasil; y Yamandú Ordi, de Uruguay.

“Hay algunas reuniones bilaterales con los presidentes y después la reunión donde vamos a estar todos”, dijo.

La Mandataria federal también indicó que visitará la en Barcelona, como parte del convenio establecido con el gobierno de México, “que ya hay varios temas que se están trabajando con el modelo de la Súper Computadora, entre ellos datos de agua, datos meteorológicos y otros datos que se están procesando”.

Además, precisó que sólo estará un día y medio en Barcelona y llegará a México el domingo.

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aov/bmc

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