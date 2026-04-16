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Empresarios y productores llegaron a Palacio Nacional para revisar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los precios del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).
Se prevé que en el encuentro se fijen los precios máximos de insumos de la canasta básica y otros productos agrícolas como el jitomate, cebolla y papa, y que la canasta básica no llegue a los 910 pesos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria federal aseguró que la inflación no está por encima de otros años.
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"Estamos trabajando con los comercializadores; es decir, todas las tiendas de autoservicio, con algunos mercados, para que se mantenga la canasta básica del llamado PACIC (...).
"Hoy en la tarde nos reunimos con todos los comercializadores-productores para poder cerciorarnos de que, en efecto, estamos cumpliendo con el acuerdo", dijo.
A Palacio Nacional llegó el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) en México, Diego Cosío.
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dft/bmc
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