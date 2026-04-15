El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, informó que este miércoles se reunieron integrantes de la Secretaría con representantes de la Profeco, Cofepris, la Secretaría de Economía y casi la totalidad de la industria de la masa y la tortilla, esto, en miras de fortalecer el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla en el país.

Por medio de redes sociales, el titular de Agricultura dijo que en el encuentro también participaron la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, la Cámara Regional de Industria de la Tortilla de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, así como la Cámara Nacional de la Industria de Producción de la Masa y la Tortilla, el Consejo Rector de la Tortilla y la Red de Maíz.

Detalló que se están construyendo acuerdos "muy concretos" para identificar acciones adicionales y de reforzamiento en el marco del Acuerdo.

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Precio de la tortilla en México (15/04/2026). Foto: Especial

Expresó que el mensaje es claro: "no hay aumento en el precio de la tortilla" y se seguirá trabajando para mantener precios justos y soberanía alimentaria en el país.

La reunión se da luego de rumores sobre el supuesto aumento al precio de la tortilla en México, un tema que llegó a la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo donde rechazó un alza a los precios en el país.

Dicho alimento es clave para la alimentación de millones de mexicanas y mexicanos y pese a que la Presidenta negó el aumento de su precio, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en las 55 principales ciudades del país, durante el mes de marzo la tortilla alcanzó los 35 pesos por kilo en ciudades del norte como Mexicali, Hermosillo y Ciudad Acuña.

"Ya es insostenible mantener este precio", considera el Consejo Nacional de la Tortilla

El Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) advirtió que la cadena de costos, la informalidad y la sobreoferta de negocios hacen “insostenible” mantener sin cambios el precio de la tortilla, principal alimento de la dieta mexicana, en un choque abierto con el Gobierno mexicano, que insiste en que no existe justificación para un alza porque el maíz y la harina siguen en niveles bajos.

El presidente del CNT, Homero López, dijo a EFE que el problema no radica en el precio del maíz el cual “se ha estado manteniendo”, sino en toda la cadena de valor necesaria para producir tortilla que incluye salarios, impuestos, seguridad social, licencias, dictámenes de protección civil, papel grado alimenticio, refacciones y energéticos.

“Ya es insostenible mantener este precio”, insistió, al afirmar que un aumento de la harina tendría un efecto marginal, de unos 25 centavos por kilogramo, frente a otros costos acumulados en los últimos tres años que sí afectan ya los márgenes de los comerciantes.

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Tortillas de máquina. Foto: Wikimedia Commons.

El dirigente señaló que la competencia desleal del sector informal es uno de los principales factores que distorsionan el mercado. En México existen más de 130 mil tortillerías, con un consumo promedio superior a 65 kilogramos anuales por persona, cerca de seis tortillas diarias; y el costo promedio se ubica en 24,2 pesos (1,3 dólares), con precios que van de los 15,75 hasta los 31 pesos (0,8 a 1,7 dólares).

“A mí no me cabe que el negocio informal esté terminando con el negocio formal”, expresó López, quien estimó que al menos la mitad de los establecimientos incurre en prácticas informales y añadió que el país cuenta con cerca de 280 % más tortillerías de las que necesita, lo que reduce el volumen de ventas por negocio y afecta la rentabilidad.

Según explicó, vender entre 100 y 180 kilogramos diarios, a un precio de alrededor de 24 pesos (1,3 dólares) por kilo, no deja utilidad si se cumplen todas las obligaciones formales, mientras que a partir de 200 kilogramos diarios empieza a generarse margen.

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El dirigente denunció también abusos de autoridad o corrupción local, además de incrementos constantes en insumos como refacciones que suben hasta cuatro veces en el año. Tan solo en los últimos tres años, dijo, han evaluado un aumento del 17 % en la cadena de costos.

Prevén posible aumento en precio de la tortilla

Aunque el Consejo no fija precios por cuestiones legales, López consideró que existen condiciones para ajustes regionales. Mencionó posibles incrementos de uno o dos pesos (0,058 o 0,12 dólares) en Ciudad de México y de hasta cuatro pesos (0,23 dólares) en algunas regiones, aunque llamó a evitar abusos.

También expresó disposición a colaborar con el Gobierno mediante iniciativas como digitalización y pago con tarjeta.

Frente a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que “no hay ninguna razón” para aumentar el precio de la tortilla, al argumentar que los granos de maíz están en niveles históricamente bajos.

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Tortilla en México. Foto: Unsplash.

La Mandataria federal instruyó al secretario de Agricultura, Julio Berdegué, a contactar a los sectores con los que se firmó el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla y dijo que esta semana su gabinete económico se reuniría con productores y vendedores vinculados a ese convenio y al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

En la misma línea, Agricultura y Profeco señalaron que no existe justificación técnica ni económica para un alza y llamaron a no atender versiones falsas sobre los costos del maíz y la harina.

Asimismo, la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) ratificaron su compromiso de mantener una producción y distribución eficientes, mientras Profeco informó que monitorea 603 tortillerías en el país y revisa el padrón de negocios de las cámaras firmantes para verificar el cumplimiento de los acuerdos

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