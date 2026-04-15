La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya un alza en el precio de la tortilla y dijo que no hay condiciones que justifiquen un incremento en este alimento básico para millones de mexicanos.

El valor de las ventas de la tortilla de maíz alcanzó los 7 mil 748 millones de pesos en enero, 2.7% más que en el mismo mes del año pasado y 68.1% por arriba de 2018, indican los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi.

Los registros del instituto que encabeza Graciela Márquez señalan que el kilo a granel subió 40 centavos en el último año y se vendió en promedio a 23.7 pesos en marzo, aunque en Mexicali, Hermosillo y Ciudad Acuña llegó a 35 pesos.

Símbolo de identidad y tradición

En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo descartó que haya elementos para encarecer la tortilla.

“No hay ninguna razón para el aumento en el precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia”, afirmó.

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, advirtió el lunes que el kilo va a tener un incremento de dos a cuatro pesos en el Valle de México en las próximas semanas, por los mayores costos de la harina, el papel y los combustibles.

En entrevista, dijo que el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, firmado en junio de 2025, es voluntario y que el gobierno federal carece de facultades para cerrar tortillerías si suben los precios.

Tras las declaraciones, Sheinbaum Pardo dijo que instruyó a su equipo a establecer contacto con productores y actores involucrados en la cadena de suministro.

“Le hablé al secretario para que se comunicara no sólo con esta persona, sino con todos los que tenemos el Acuerdo Maíz-Tortilla, porque no hay ninguna razón para que suba el precio”, señaló.

La Presidenta subrayó que su administración está fortaleciendo la relación directa con productores como medida clave para contener presiones inflacionarias y evitar abusos en la comercialización.

Anunció que esta semana sostendrá una reunión del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), en la que participarán productores, comercializadores y representantes de autoservicios para coordinar acciones que permitan contener el alza de precios.

“Vamos a hacer lo necesario para que no haya inflación”, aseguró la Jefa del Poder Ejecutivo.

Incremento dañaría a los más pobres

El subdirector de Estudios Económicos de Banamex, Rodolfo Ostolaza, opinó que el aumento de la tortilla va contra el Pacic, implicaría presiones inflacionarias y afectaría a la población de menos recursos que destina gran parte de su ingreso para comprar el alimento.

“Siempre hay un vínculo entre la economía real y la economía en términos de precios. Un impacto en la tortilla sí me parece que sería desastroso; es por eso que se está tratando de manejar políticamente”, dijo ayer en conferencia.

“Si sube la tortilla, pues nada más los ricos no se van a quejar. ¿Qué sucede? El ingreso no va a aumentar, el salario mínimo no va a incrementarse hasta el año próximo, entonces las familias van a dejar de consumir algo para poder consumir algo que necesitan para vivir”, indicó Ostolaza.

El director de Estudios Económicos de Banamex, Iván Arias, explicó que, en caso de concretarse en la magnitud que se señaló el lunes o incluso en una menor, el precio de la tortilla se sumaría a varios choques inflacionarios este año.

“Hubo el tema del IEPS [Impuesto Especial sobre Producción y Servicios] que se materializó en la primera quincena de enero”, destacó Arias.

Sheinbaum Pardo también hizo referencia el martes a distorsiones en los precios de otros alimentos como el jitomate, al cuestionar diferencias significativas entre establecimientos comerciales.

Cifras del Inegi muestran que el precio promedio del jitomate se disparó 126.3% durante marzo y se trata del mayor incremento desde octubre de 2006.

Ante la persistencia de la inflación, cuya tasa llegó a 4.6% en marzo y fue la más alta desde octubre de 2024, la Mandataria adelantó que su gobierno reforzará la agenda de competencia económica y la bancarización productiva como complemento a la política del Banco de México para enfrentar la carestía estructural.

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