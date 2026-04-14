Aumento en precio de la tortilla sería desastroso e iría en contra del PACIC: Banamex; subida sería de entre 2 y 4 pesos por kilo

Un aumento en el precio de la tortilla en todo el país implicaría presiones inflacionarias y afectaría a la población de bajos recursos, además de que iría contra el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), señaló el subdirector de estudios económicos de Banamex, Rodolfo Ostolaza.

“Siempre hay un vínculo entre la economía real y la economía en términos de precios. Un impacto en la tortilla sí me parece que sería desastroso; es por eso que se está tratando de manejar políticamente”, dijo el especialista.

En conferencia de prensa, el área de estudios económicos de Banamex dijo que, si bien aún no se materializa el aumento, anunciado por productores el lunes, se sumaría a otras alzas, particularmente por el ajuste al IEPS en refrescos a inicio de año.

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El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López, dijo a EL UNIVERSAL que habrá un incremento en los precios de la harina de maíz.

“En términos del precio de la tortilla, en caso de concretarse en la magnitud que se señala o incluso en uno menor, se sumaría a varios choques que hemos visto inflacionarios en este año. Hubo el tema del IEPS que se materializó en la primera quincena de enero”, explicó el director de estudios económicos de Banamex, Iván Arias.

El lunes, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López, dijo a EL UNIVERSAL que habrá un incremento en los precios de la harina de maíz, lo que podría implicar un aumento del kilo de tortilla entre 2 y 4 pesos.

De acuerdo con el directivo, Maseca oficializó que el próximo 15 de abril habrá un aumento de 450 pesos por tonelada, lo que significa un incremento de 25 centavos por kilo.

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El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López, dijo a EL UNIVERSAL que habrá un incremento en los precios de la harina de maíz. Fuente: Inegi

“El aumento de la tortilla, esto sí entiendo bien, viene por el tema de que Maseca va a subir el precio de la harina, esto va totalmente en contra del PACIC. Igual en la mañanera nos dicen que comamos pan, ¿no? Así como en la gasolina te pasas de la verde a la roja, pues igual, ¿no?”, ironizó Ostolaza.

En ese sentido, comentó que el impacto será mayor en la población de menores recursos, al destinar gran parte de su ingreso para la compra de tortillas.

“Si sube la tortilla, pues nada más los ricos no se van a quejar. ¿Qué sucede? El ingreso no va a aumentar, el salario mínimo no va a incrementar hasta el año próximo, entonces las familias van a dejar de consumir algo para poder consumir algo que necesitan para vivir”, dijo Ostolaza.

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