El anuncio de que habrá un incremento en los precios de la harina de maíz podría implicar un aumento del kilo de tortilla entre 2 y 4 pesos, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López García.

Comentó que Maseca oficializó que el próximo 15 de abril habrá un aumento de 450 pesos por tonelada, lo que significa un incremento de 25 centavos por kilo. Minsa no va a aumentar los precios, raro porque antes era la que primero los subía, dijo a EL UNIVERSAL.

Expuso que “desde hace tres meses a la fecha ha habido ajustes en el gas, en el flete, en el papel grado alimenticio, refacciones y demás, pero lo más costoso es que tenemos gasolinas que se han incrementado en los últimos días hasta 3 pesos y cuesta más la movilidad”.

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Por otra parte, una de las grandes desventajas para las tortillerías está en la competencia desleal, en tortillerías informales que no pagan impuestos, tampoco seguro social ni tienen licencias de operación (uso de suelo, Cofepris, Protección Civil), no pagan la luz; “es la competencia desleal que sí está dañando al sector”; en otras palabras, “evaden obligaciones”.

Comentó que “hay un crecimiento de tortillerías, que no son reguladas, que no tienen licencia de funcionamiento y eso genera más competencia desleal”.

Las tortillerías informales pueden vender la tortilla en 18 pesos el kilo, pero para las formales, “nuestros últimos costos de producción nos salieron como en 25 pesos el kilo el costo con harina de maíz y 22.15 con maíz nixtamalizado”.

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López García dijo que por todo ello los precios pudieran subir entre 2 y 4 pesos el kilo, pero eso no subirá en todo el país; “Ciudad de México y Estado de México y lugares donde está en 22 o 24 pesos el kilo sí podría haber aumento”.

“Cada tortillero toma la decisión, pero por los sondeos que hacemos con delegados, compañeros de todo el país, la tortilla empezará a tener un incremento. Hemos hecho un análisis y tenemos un déficit de 16%; si nosotros marcamos un porcentaje entre 22 pesos, estaríamos hablando entre 2 y 4 pesos, lo que pudiera impactar el precio de la tortilla… pero cada uno toma su decisión”, explicó en un video que también difundió.

El líder del CNT dijo que al gobierno federal le pidieron combatir el comercio desleal porque así se podría tener un precio de la tortilla más estable; “esperemos que haya voluntad para esto, porque sí nos perjudica a consumidores y a México... para evitar que tengamos una tortilla que no esté al alcance de los consumidores”.

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