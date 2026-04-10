Más Información
EN VIVO: Artemis II regresa a la Tierra; sigue aquí el minuto a minuto del amerizaje de Orión tras hazaña lunar
Inicia el primer paro escalonado de trabajadores del Metro; ausentismo afecta operación y tiempos de traslado
Hallan sin vida a Dayra Michell, joven desaparecida en Baja California Sur; investigan el caso como feminicidio
Marchas y bloqueos en CDMX hoy 10 de abril; ¿qué vialidades serán afectadas por protestas y concentraciones?
El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) contactó a algunas aseguradoras y otras instituciones financieras, y de diversos servicios como inmobiliarios y de salud, para pedirles que revisen si pagaron correctamente sus impuestos de los ejercicios de 2022 y 2023.
Lo anterior luego de que publicó la quinta lista de las tasas efectivas para siete sectores económicos de un total de 40 correspondiente a grandes contribuyentes.
También incluye a empresas dedicadas al comercio al por mayor y por menor, de la industria manufacturera, y de alquiler de bienes muebles e intangibles así como de transportes, correos y almacenamiento.
Lee también Declaración Anual: esta es la fecha límite para presentarla ante el SAT; así puedes saber si te toca hacerlo
Informó en un comunicado que las tasas efectivas que dio a conocer son resultado de la medición se obtuvo con base en la información disponible en las bases de datos institucionales.
Utilizó declaraciones anuales, dictámenes fiscales, información sobre la situación fiscal de las y los contribuyentes, declaraciones informativas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), pedimentos, entre otros.
Dichos parámetros derivan de procesos de análisis realizados al interior del SAT y se dan a conocer en términos del artículo 33, primer párrafo, fracción I, inciso i) del Código Fiscal de la Federación, destacó.
Lee también ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro
Por esa razón, contactó por medio del Buzón Tributario a las empresas cuya tasa efectiva se encuentra por debajo de los parámetros publicados por el SAT.
Lo anterior con el fin de que corrijan voluntariamente su situación fiscal a través de la presentación de declaraciones anuales complementarias del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Ratifica Fitch calificación de México en "BBB-" con perspectiva estable; señala política macroeconómica prudente
mcc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]