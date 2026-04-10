Fitch Ratings ratificó la calificación de riesgo crediticio a largo plazo en moneda extranjera de México en "BBB-" con perspectiva estable, al argumentar que se sustenta en un marco de política macroeconómica prudente, unas finanzas externas sólidas y una economía amplia y diversificada.

“Sin embargo, se ve limitada por un crecimiento moderado a largo plazo, indicadores de gobernanza débiles, desafíos fiscales relacionados con una base de ingresos baja y rigideces presupuestarias, así como pasivos contingentes de Pemex”, dijo la agencia.

Según la calificadora, la perspectiva estable de la nota crediticia de México refleja su expectativa de que la economía mexicana evitará escenarios de deterioro severos en medio de las incertidumbres comerciales e internas actuales, pero seguirá siendo poco dinámica, y que la calificación cuenta con cierto margen para soportar el aumento proyectado de la deuda soberana sobre el PIB.

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De acuerdo con la agencia, el crecimiento económico de México se desaceleró a 0.6% en 2025, frente a 1.4% de 2024, pero superó las expectativas de Fitch a pesar del contexto adverso del proteccionismo estadounidense, el ajuste fiscal y las reformas institucionales internas que afectaron la confianza empresarial.

“Las exportaciones reales aumentaron un 7%, gracias al trato arancelario preferencial estadounidense para la mayoría de los bienes, con excepción de los automóviles. La demanda interna se contrajo debido a la desaceleración del consumo y la fuerte caída de la inversión, consecuencia de los recortes en obras públicas y las incertidumbres internas y externas”, resaltó.

Fitch dijo que el crecimiento se acelerará a 1.7% en 2026 gracias a la disminución de los efectos negativos de las políticas fiscales y monetarias y al impulso generado por la Copa Mundial de Futbol.

“Sin embargo, los datos económicos recientes han sido irregulares, lo que indica que aún no se ha consolidado una recuperación firme, y esto podría verse obstaculizado por la incertidumbre en torno al T-MEC. La administración Sheinbaum está intentando aumentar la inversión, pero esto podría verse frenado por las preocupaciones del sector privado sobre las reformas institucionales, especialmente una importante reforma judicial, y la agencia tributaria”, añadió.

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Ante la revisión del acuerdo, Fitch considera improbable un resultado que rompa el bloque, ya que los posibles efectos en la asequibilidad y la estabilidad de los mercados financieros probablemente reducirían el interés del gobierno estadounidense en retirarse del T-MEC.

“La aprobación legislativa necesaria para tal medida también parece improbable. El mayor riesgo es que no se llegue a un acuerdo, lo que desencadenaría un ciclo de revisión anual del T-MEC y prolongaría el status quo de incertidumbre”, dijo.

Mayor deuda y shocks macroeconómicos podrían afectar calificación de México

Entre los factores que podrían afectar la calificación de México, Fitch enlistó un continuo y rápido aumento de la deuda sobre PIB a mediano plazo, debido a la falta de consolidación fiscal y/o a una materialización mayor de lo esperado de pasivos contingentes de Pemex.

En materia macroeconómica, un escenario de shock más severo y prolongado para la economía, probablemente relacionado con acontecimientos comerciales y/o un debilitamiento de la coherencia y la credibilidad de las políticas, que dé lugar a una reevaluación del ajuste al alza de su calificación para este factor.

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En el escenario positivo, dijo que una consolidación fiscal que sitúe la deuda/PIB en una trayectoria descendente, particularmente a través de mejoras en los ingresos que aumenten la flexibilidad fiscal y la reducción de los pasivos contingentes de Pemex.

“Mejores perspectivas de inversión y crecimiento potencial, respaldadas por reformas internas o la evolución del comercio exterior”, dijo.

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