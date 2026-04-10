Petróleos Mexicanos (Pemex) va a "revisar" por qué se quemó el almacén de coque de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, informó la empresa en un comunicado difundido este viernes.

“Es importante destacar que la refinería continúa en condiciones seguras y operativas. Se confirma que no se registró personal intoxicado ni lesionado y se revisan las causas que originaron el evento.

“Asimismo, se informa a la población que no existe riesgo alguno para la comunidad aledaña, por lo que no hay motivo de alarma”, agregó la empresa petrolera.

Este jueves se reportó un nuevo incendio en la refinería nueva en Dos Bocas, Tabasco.

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Incendio en la fosa de almacenamiento de coque de la Refinería Olmeca el 9 de abril de 2026. Foto: X @Pemex

La petrolera informó que el incendio registrado en la fosa de almacenamiento de coque de la Refinería Olmeca fue totalmente sofocado alrededor de las 18:25 horas del jueves, sin que se presentaran afectaciones mayores.

La intervención oportuna del personal y de los sistemas contra incendio, así como la aplicación de los protocolos de seguridad y movimientos operativos, permitieron controlar el incidente en poco más de hora y media, señaló Pemex.

Refirió que la atención se llevó a cabo mediante trabajo coordinado entre el personal de Pemex, a través del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias Sur (GRAME SUR), Secretaría de Marina y Protección Civil Estatal y Municipal.

En los dos últimos meses en esas instalaciones de Petróleos Mexicanos han ocurrido ya dos incendios, el primero dejó cinco muertos.

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Incendio en refinería Dos Bocas este 2026. Foto: Especial

Además ya se han reportado dos derrames o vertimientos y el miércoles los pobladores de la zona registraron una fuga, que de acuerdo con Pemex solo fue "vapor de agua".

La refinería tuvo un costo de cerca de 21 mil millones de dólares, oficialmente, más de los 8 mil millones de dólares en los que se planeó originalmente.

Estas instalaciones operan a un 60% de su capacidad y han impulsado la producción de combustibles automotrices en el país.

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