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Habitantes de la comunidad indígena de Sevina, municipio de Nahuatzen, se enfrentaron con elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, luego de que los pobladores irrumpieran con violencia en las instalaciones de Casa Michoacán para exigir mayor seguridad para su localidad, después de que el pasado 17 de mayo dos integrantes de la Ronda Comunitaria (Kuarichas) fueron asesinados.
Los manifestantes forzaron las puertas del acceso principal y el grupo policial de Reacción Inmediata intentó contener la turba, lo que ocasionó que los pobladores se les lanzaran con piedras, palos, tubos y otros objetos que traían.
Los policías estatales respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos.
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