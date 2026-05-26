Ecatepec, Méx.— Desde enero pasado, cuando inició el programa de recolección de basura nocturna en Ecatepec, los trabajadores de Servicios Públicos recogieron más de 7 mil toneladas a bordo de camiones que recorren 88 colonias de la parte alta de Ecatepec para brindar el servicio gratuito.

La administración local que encabeza la alcaldesa Azucena Cisneros puso en marcha al inicio del año el programa gratuito de recolección nocturna de desechos domésticos en zonas colindantes con nueve barrancas prioritarias, con 20 rutas que abarcan 87 colonias y 375 calles.

El pasado 15 de mayo la munícipe extendió la iniciativa a 10 rutas de Ciudad Cuauhtémoc. De esta forma se evita que los desperdicios terminen en barrancas y provoquen inundaciones en las partes bajas del municipio durante la temporada de lluvias.

Los lunes, miércoles y viernes, de 22:00 a 01:00 horas del día siguiente, los trabajadores acuden a recolectar la basura, lo que beneficia a 10 mil familias por noche.

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