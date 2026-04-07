Ante la asfixia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a organizaciones no gubernamentales, que piden diálogo para evitar perder el registro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que tienen la posibilidad de acudir con el organismo para que les explique cuál es el análisis que se hizo de manera técnica y “qué se está violando para poder acceder a ser donatario, a no pagar impuestos”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 7 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que “son decisiones técnicas y no son decisiones políticas”.

“No es que la Presidenta diga ´quítale a este su posibilidad de ser donatario´. Ni me meto en esos temas con el SAT, el SAT hace su análisis técnico, y a partir de su análisis técnico, determina si están cumpliendo con lo que se requiere para poder ser una donataria o no”, dijo.

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Comentó que en una reunión este lunes con el director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, le comentó que asociaciones se usaban para hacer contrataciones por outsourcing.

Reiteró Sheinbaum que debe garantizarse que no hay recursos extranjeros y otros reglamentos.

Mencionó que si hay “alguna situación” de alguna organización que se dedica a atender a grupos vulnerables, “tiene el derecho y la puerta abierta” para acudir al SAT: “Hay muchas otras que en realidad estaban utilizando este esquema para no pagar impuestos”.

Aseguró que desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se trabaja para poner orden en las asociaciones civiles.

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