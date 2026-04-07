La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le preguntará a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Bertha María Alcalde Luján, cómo va el proceso judicial sobre el caso AXE Ceremonia, festival donde perdieron la vida dos jóvenes fotoperiodistas el año pasado.

“Entiendo que está en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ¿verdad? Vamos a preguntarle a la fiscal cómo va ese proceso”, dijo la mandataria durante la conferencia matutina de este martes 7 de abril.

La Jefa del Ejecutivo precisó que en el caso administrativo se les quitó la concesión del Parque Bicentenario, lugar donde se llevó a cabo el festival, la recuperó el Gobierno Federal y actualmente lo administra la Secretaría de Cultura:

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Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas, fallecidos en el festival Axe Ceremonia 2025. Fotos: Especial

“Se encontró un esquema similar al Auditorio Nacional para poder administrar el espacio y de hecho ya van a iniciar con algunos festivales”, se limitó a decir Sheinbaum Pardo.

Ayer, la FGJ-CDMX dio a conocer que busca imputar a las empresas posiblemente responsables de la muerte de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas, los dos fotoperiodistas que perdieron la vida hace un año cuando hacían la cobertura del Festival AXE Ceremonia.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, precisó que “desde hace meses” la Fiscalía solicitó audiencia inicial para lograr la imputación de diversas personas físicas y morales, por distintos tipos de responsabilidades.

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El 5 de abril de 2025, mientras el festival se realizaba en el Parque Bicentenario, el colapso de una estructura provocó la muerte de los jóvenes. En ese momento, los organizadores no dieron aviso a los asistentes y las presentaciones programadas se llevaron a cabo con normalidad.

La alcaldía Miguel Hidalgo lanzó un comunicado para que el evento fuera suspendido inmediatamente y las investigaciones por parte de las autoridades dieron inicio. Hasta horas después, el festival anunció la cancelación del segundo día de actividades y lamentó lo sucedido.

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