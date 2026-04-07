La mañanera de Sheinbaum, 07 de abril, minuto a minuto

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabeza su conferencia matutina este martes informando sobre los acontecimientos más relevantes de México.

Sigue aquí la ponencia de la Mandataria federal y mantente informado.

Nación 07:42 AM Ahora explica cómo funciona el Servicio Nacional de Salud y lo califica como un servicio histórico, para la atención de todas las personas. Indica que la credencialización es primordial y el primer paso para lograr la universalidad de este servicio; señala que esta credencial funcionará para identificarse para recibir programas de Bienestar y reemplazará paulatinamente a los carnets del IMSS e ISSSTE. Destaca que el 1 de enero de 2027 se implementará la credencialización en todas las instituciones de salud.

Nación 07:40 AM Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, explica los beneficios de la vacunación contra el sarampión y llama a vacunarse, sobre todo a los sectores más vulnerables. Asegura que, desde hace seis semana, los contagios de este virus han ido a la baja, pero reitera que es importante la vacunación.

Nación 07:36 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



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