La mañanera de Sheinbaum, 07 de abril, minuto a minuto

Más Información
Trump advierte que "una civilización entera morirá" si Irán no acata ultimátum; "no quiero que suceda", dice
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabeza su conferencia matutina este martes informando sobre los acontecimientos más relevantes de México.
Sigue aquí la ponencia de la Mandataria federal y mantente informado.
Nación 07:42 AM
Ahora explica cómo funciona el Servicio Nacional de Salud y lo califica como un servicio histórico, para la atención de todas las personas.
Indica que la credencialización es primordial y el primer paso para lograr la universalidad de este servicio; señala que esta credencial funcionará para identificarse para recibir programas de Bienestar y reemplazará paulatinamente a los carnets del IMSS e ISSSTE.
Destaca que el 1 de enero de 2027 se implementará la credencialización en todas las instituciones de salud.
Nación 07:40 AM
Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, explica los beneficios de la vacunación contra el sarampión y llama a vacunarse, sobre todo a los sectores más vulnerables.
Asegura que, desde hace seis semana, los contagios de este virus han ido a la baja, pero reitera que es importante la vacunación.
Nación 07:36 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]