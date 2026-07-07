U2 lanzó este martes "Streets of Dreams", tema que cuenta con un estribillo en parte en español ("La calle, la calle de los sueños", cantan Bono y compañía) y que es el primer avance del nuevo álbum de la banda, el primero en nueve años.

La canción está acompañada por el video que el grupo filmó en la Ciudad de México en mayo pasado, coincidiendo con la final de la Street Child World Cup 2026, celebrada en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, a la que también asistieron.

Las grabaciones fueron realizadas en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo, y reunieron a cientos de seguidores a pesar de las fuertes tormentas que, incluso, averiaron uno de los generadores del rodaje.

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El grupo tocó el tema sobre el techo de un autobús escolar intervenido por el artista mexicano, Chavis Mármol. En la parte frontal del automóvil se leía la frase 'La calle de los sueños', la traducción al español del título de la canción.

Un tema con un fuerte componente social, con frases como "Justice an obsession on the street of dreams" (La Justicia, una obsesión en la calle de los sueños).

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Producida por Jacknife Lee, "Street of Dreams" recupera el sonido inconfundible de U2, un grupo que en septiembre cumplirá cincuenta años desde que se formó Dublín.

"Street of Dreams" ya está disponible en descarga digital y en todas las plataformas de streaming.

A mediados de febrero pasado, la banda publicó el EP "Days of Ash" (Días de ceniza), lanzado por sorpresa con seis temas sobre la situación política actual en el mundo, después de nueve años sin sacar música nueva.

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Su último álbum de estudio fue "Songs of Experience", lanzado el 1 de diciembre de 2017 e incluía canciones como "You're the Best Thing About Me" o "Summer of Love".

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